Intocables las cimas de la 65 Serie Nacional

Pinar del Río y Las Tunas miran desde arriba a sus rivales

La Habana.- Después de los resultados de la jornada de este jueves en la 65 Serie Nacional de Beisbol continúa tensa la lucha en las dos zonas en pos de los cupos a la postemporada.

Sin embargo, los dos ocupantes de la cima a estas alturas del calendario parecen ya sembrados en terrenos de playoff. Tanto Pinar del Río en la occidental como Las Tunas en la oriental ganaron sus terceros juegos de la fase intergrupos.

Los pinareños, luego de caer dos veces consecutivas frente a Mayabeque, se ensañaron con los Huracanes hasta noquearlos en el Capitán San Luis 11-1.

Ofensiva de 14 imparables, con Lester Benítez de 5-3, doble y jonrón incluídos, más tres empujadas y otra anotada, respaldaron el trabajo moniticular de Genier Álvarez en seis capítulos.

Su labor ganadora pasó por tolerar cuatro jits, una limpia y, aunque no ponchó, no llevó a hombres a circulación por bolas malas. Fue su quinto éxito de la temporada, en cambio Ronaldo Herrera archivó su tercer revés.

En en el Julio Antonio Mella, los Leñadores volvieron a pasar sobre los guantanameros (10-3) con una salida de calidad de Anier Pérez.

Su trabajo de siete episodios se destacó porque admitió solo tres indiscutibles, retiró a dos por el camino de los strikes y boleó a tres. La única anotación no fue de su responsabilidad, sino de la defensa, que con tres errores fue la causante de todas las carreras de los Indios de Guaso.

Yuniekis Larduet, de 5-4, una registrada y cuatro impulsadas fue el mejor bateador de ese duelo que perdió Yoandro Daudinot.

Santiago de Cuba dependió de su mejor arma en la lomita, Yosbel Garcés, y este logró vencer por cuarta ocasión en la campaña. Tiró siete innings frente a Camagüey, le pegaron ocho incogibles, permitió tres carreras y no ponchó ni regaló bases. El perdedor, en el Cándido González, fue Juan Lugo.

Ciego de Ávila cayó por segunda vez en línea ante los holguineros, en gran medida por la actuación del lanzador de los Cachorros, Antonio Sánchez.

En siete entradas dejó el gasto ofensivo avileño en dos inatrapables, le endosó el tercer strike a tres oponentes y dos le llevaron a primeros por envíos fuera de zona.

No corrió la misma suerte el serpentinero de los Tigres, Yonny Montero, quien se fue con su tercer desenlace negativo.

Treinta jits se batearon en el cotejo entre Granma y Sancti Spíritus, con saldo favorable a los Alazanes, quienes pegaron 17 y se impusieron con pizarra final de 13-7.

Esa victoria los mantuvo a cinco juegos de los líderes tuneros y a dos y medio de santiagueros y holguineros, cerrando por ahora los cuatro orientales en ambiente de postemporada.

El desafío lo ganó, en el José Antonio Huelga, Sammy Benítez y lo perdió José Carlos Santos.

En la región del Oeste, Matanzas noqueó a Artemisa 13-3, en el Victoria de Girón, para seguir escoltando al puntero Pinar del Río, en tanto Cienfuegos dispuso otra de vez de Isla de la Juventud (10-7), en el 5 de septiembre, e Industriales, sin jugar ante Villa Clara, se quedó en el tercer puesto occidental.