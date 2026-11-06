El Cine Móvil demuestra que la cultura continúa siendo una poderosa forma de fomentar la integración comunitaria

Una iniciativa cultural está recuperando una tradición que muchos cubanos recuerdan con cariño: reunirse para ver películas al aire libre, cerca de casa y en compañía de familiares, vecinos y amigos. Se trata del proyecto Cine Móvil, impulsado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), que lleva proyecciones gratuitas y actividades recreativas a distintas comunidades de La Habana.

En esta ocasión, la escuela primaria República del Perú Del municipio La Lisa, se convirtió en escenario de una jornada cultural y recreativa protagonizada por niños, adolescentes, familias, docentes y miembros de la Red Juvenil. El programa incluyó películas de animación, documentales y diversas propuestas diseñadas para favorecer el disfrute y la participación de toda la comunidad.

La actividad forma parte de un recorrido del Cine Móvil por diferentes territorios habaneros y reafirma el papel de la escuela cubana como uno de los principales centros culturales de la comunidad. Más allá de la proyección cinematográfica, estos encuentros crean espacios de diálogo, convivencia y aprendizaje, al tiempo que acercan el séptimo arte a públicos de distintas generaciones.

Una experiencia similar tuvo lugar en la comunidad Granma, perteneciente al Consejo Popular La Coronela, donde niños, familiares y maestros disfrutaron de dibujos animados de Elpidio Valdésy del documental Mijaín. En un contexto marcado por los apagones, que dificultan incluso actividades cotidianas como sentarse frente al televisor, las proyecciones comunitarias adquieren un significado especial.

El Cine Móvil no solo ofrece entretenimiento. También permite que los vecinos compartan un mismo espacio, conversen y mantengan vivas las tradiciones culturales de sus barrios. Una actividad aparentemente sencilla puede convertirse así en uno de los momentos más esperados por una comunidad.

La historia de estos proyectos se remonta a septiembre de 1961, cuando Héctor García Mesa creó el primer camión Cine Móvil. La experiencia se extendió rápidamente por todo el país. Numerosos jóvenes fueron preparados para conducir los vehículos, operar los equipos y presentar las películas en escuelas, comunidades y campamentos.

En las zonas montañosas, los propios arrieros llegaron a convertirse en proyeccionistas. Jóvenes procedentes de aquellos territorios, escenario de numerosos episodios de las luchas libertarias, recibieron formación técnica en el ICAIC y asumieron una vida nómada: durante buena parte del mes recorrían los caminos para llevar el cine a los barrios más aislados de las lomas.

En camiones, jeeps, mulos y lanchas llegaba el seétimo arte hacia los lugares más recónditos e inaccesibles. De seata manera, miles de personas pudieron conocer obras de Chaplin, Rossellini, De Sica, Kurosawa y Eisenstein, junto con películas cubanas y latinoamericanas, documentales y noticieros, haciendo realidad la aspiración de convertir la cultura en patrimonio de todos.

Con acciones como esta, el ICAIC mantiene vivo el propósito de acercar el cine a todos los rincones del país y de fortalecer, desde las instituciones educativas y los barrios, los vínculos comunitarios.