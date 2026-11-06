Convocan en La Habana a la XII edición del evento académico Adolescer 2026

La Habana, Cuba. El Proyecto Escaramujo y UNICEF Cuba convocan a especialistas, investigadores, estudiantes, profesores universitarios, actores comunitarios y demás personas vinculadas al trabajo con niñas, niños y adolescentes a participar en la XII edición del evento académico Adolescer 2026, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre de 2026 en el Centro Memorial Martin Luther King, en La Habana.

La cita académica tendrá como tema central “Cuidados y protección integral de niñas, niños y adolescentes”, una agenda que promoverá el intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas metodológicas para fortalecer el trabajo articulado y sistemático con las infancias y adolescencias en diferentes regiones del país.

Según la convocatoria, el evento reunirá a diversos actores comprometidos con el bienestar y desarrollo de la niñez y la adolescencia. Como ha sido habitual en ediciones anteriores, un grupo de adolescentes acompañará las jornadas, aportando sus perspectivas y experiencias al debate.

Entre los principales propósitos de Adolescer 2026 sobresale la socialización de concepciones y metodologías que contribuyan a mejorar las acciones de cuidado y protección integral dirigidas a niñas, niños y adolescentes, favoreciendo el intercambio entre instituciones, comunidades y especialistas.

La XII edición de este encuentro se desarrollará en un contexto significativo, a pocas semanas de celebrarse el 80 aniversario de la creación de UNICEF y en vísperas del cumpleaños 17 del Proyecto Escaramujo, reafirmando así su compromiso con las infancias y adolescencias cubanas.

Las personas interesadas en participar de manera virtual podrán comunicarse a través de WhatsApp al número +53 5 5597873 antes del 20 de noviembre de 2026.

Bajo el lema “El viaje continúa”, Adolescer 2026 invita a sumarse a un espacio de reflexión, aprendizaje y construcción colectiva en favor de los derechos, cuidados y protección de niñas, niños y adolescentes.

Imagen: tomada de Internet.