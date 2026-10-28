Platos nutritivos para el sistema cardiovascular

El sistema circulatorio comprende el grupo de órganos y vasos que se encargan de distribuir la sangre a lo largo del cuerpo. Se compone en gran medida del corazón, la sangre y una variedad de vasos sanguíneos, que incluyen arterias, venas y capilares. Su propósito es transportar oxígeno y nutrientes hacia las células y eliminar desechos, como el dióxido de carbono, para asegurar el correcto funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, es esencial que este sistema reciba la nutrición adecuada, ya que requiere de buenos nutrientes para fortalecer el corazón, mantener los vasos sanguíneos en buen estado y apoyar una circulación sana.

Entre los nutrientes clave que benefician el sistema circulatorio se destacan las proteínas, que son fundamentales para el mantenimiento y la reparación de los tejidos; las grasas saludables, presentes en alimentos como el pescado, aguacate, nueces y aceite de oliva, que contribuyen a la salud cardíaca; y los carbohidratos complejos, que ofrecen energía. Además, las vitaminas y minerales son cruciales, en especial las vitaminas C y E, junto con el potasio, magnesio y calcio; también son relevantes la fibra y una adecuada hidratación. Una dieta balanceada que incorpore estos elementos nutre el corazón y favorece una circulación sanguínea óptima.

Recetas que benefician y nutren el sistema circulatorio

Pescado a la criolla Ingredientes: Dos filetes de pescado Dos tomates maduros Media cebolla Medio pimiento Dos dientes de ajo Jugo de un limón Una cucharadita de aceite vegetal Orégano y pimienta al gusto

Preparación:

Adereza el pescado con limón, ajo y pimienta.

Colócalo en una sartén con el aceite vegetal y agrega el tomate, la cebolla y el pimiento previamente picados.

Cocina a temperatura media hasta que el pescado esté bien cocido y las verduras se conviertan en una salsa ligera.

Ajiaco cubano saludable

Ingredientes:

Una taza de calabaza Una yuca pequeña Un boniato Una mazorca de maíz Un plátano verde Una zanahoria Media cebolla Medio pimiento Dos dientes de ajo Cilantro al gusto Agua

Preparación:

Pela y corta las viandas y verduras.

Ponlas en una olla con suficiente agua y cocínalas hasta que estén tiernas.

Agrega la cebolla, el pimiento, el ajo y el cilantro.

Cocina unos minutos más y sirve caliente.

Puede hacerse sin carnes grasosas para una opción más ligera.

Ensalada cubana de aguacate y tomate

Ingredientes:

Un aguacate Dos tomates Media cebolla Jugo de un limón Una cucharadita de aceite vegetal Cilantro al gusto

Preparación:

Corta el aguacate y los tomates en trozos.

Pica finamente la cebolla y el cilantro.

Combina todos los ingredientes, añadiendo el jugo de limón y el aceite. Sirve fría como acompañamiento.