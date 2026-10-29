Diplomacia y deporte se abrazan en la Villa Olímpica

La embajadora de Cuba en Senegal, Maydolis Sosa, visitó a la delegación presente en la villa para expresar su apoyo antes del debut en la cita olímpica de Daka

Dakar.- Con la convicción de que África y Senegal los reciben con los brazos abiertos, la embajadora de Cuba en este país, Maydolis Sosa, visitó a la delegación de la Isla, a menos de 48 horas del inicio de las hostilidades en el beisbol5 en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud.

En la villa de los atletas, en el contexto del homenaje al Comandante Camilo Cienfuegos, a 67 años de desaparición física, y del triunfo cubano en la votación en Naciones Unidas de la resolución contra el bloqueo estadounidense, se desarrolló el intercambio, en el que la diplomática reafirmó su apoyo a la delegación encabezada por la vicepresidenta del Inder Teresa Yamila Méndez Álvarez.

Juntos celebraron un nuevo triunfo en la ONU, tras los resultados finales que arrojaron 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, en medio de una feroz campaña norteamericana por minimizar los cuantiosos impactos del bloqueo, recrudecidos este año tras la implantación del cerco energético.

La Embajadora de Cuba en Senegal, Maydolis Sosa Hilton, sostuvo un encuentro con la delegación cubana a los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, en la sede de la Villa Olímpica el 28 de Octubre de 2026 en Dakar, Senegal. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

La embajadora se refirió a la oportunidad de hacer historia en la primera cita bajo los cinco aros en territorio africano, e hizo énfasis en el cuidado de la salud de los atletas en una región afectada por la presencia de varias enfermedades.

Así mismo, se refirió al debut olímpico del beisbol5, deporte creado en Cuba y que ha logrado un gran crecimiento en los tiempos recientes.

A propósito de esa disciplina, cuyas acciones comenzarán un día antes de la ceremonia inaugural prevista para el 31 de octubre, este jueves en la mañana cubanos tendrán su primera sesión de entrenamiento en el estadio de la ciudad de Dakar, y en la tarde se realizará el congresillo técnico.

Como parte de su grupo eliminatorio, Cuba debutará el día 30 contra Túrkiye, el día 31 se medirán a Senegal y cerrará el día 1 de noviembre contra Taipéi de China.