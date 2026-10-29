Omara Portuondo festeja la vida y Cuba a sus 96 años

Pareciera que la diva del Buena Vista Social Club ha hecho del tiempo su aliado, pues a la altura de su edad continúa activa y cosechando éxitos en la arena internacional

Cuando Omara Portuondo celebra hoy sus 96 años, diversos homenajes enaltecen en Cuba una vida consagrada a la escena nacional y el talento vocal de una estrella, que se debe entera al arte y a su público.

Pareciera que la diva del Buena Vista Social Club ha hecho del tiempo su aliado, pues a la altura de su edad continúa activa y cosechando éxitos en la arena internacional.

La reciente nominación del álbum Eternamente Omara a los Grammy Latinos 2026 así lo confirma, y su alegría por ello desborda a quien la admira, en Cuba y en el extranjero.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, a propósito de la noticia, la artista se mostró agradecida con la vida, con su tierra y con cada pequeño gesto de un público que reconoce en ella a uno de los más excelsos exponentes de la música en el país.

La legendaria intérprete reúne a figuras de la talla de Silvio Rodríguez, Nathy Peluso, Pablo López y Angélique Kidjo en un disco producido por Roberto Fonseca, grabado en los estudios Ojalá, en La Habana.

Según relató, la idea de este trabajo surgió durante una gira que realizó junto al grupo de Fonseca, ocasión en la que ambos conversaron sobre la posibilidad de colaborar en un proyecto.

No fue hasta 2024 cuando se incorporaron las colaboraciones especiales que hoy distinguen al álbum, como la participación de Silvio Rodríguez, quien aceptó interpretar junto a ella el bolero “Demasiado”, tema que grabaron antes para una película dirigida por Jorge Perugorría.

El fonograma compite en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional y cuenta con un destacado elenco de invitados internacionales.

La argentina Nathy Peluso vierte melodía en el clásico “Quizás, quizás, quizás”; el español Pablo López canta junto a ella en “Noche de Ronda”; y la beninesa Angélique Kidjo presta su voz para la «Guantanamera”.

Portuondo destacó especialmente el trabajo realizado con un equipo de excelentes músicos y al ingeniero de sonido Orestes Águila, con quienes guarda un gratísimo recuerdo.

Expresó además su deseo de que este proyecto resulte ganador en el evento, reconocimiento que, a su juicio, constituiría un homenaje a su extensa trayectoria y a la labor compartida con Fonseca.

«En estos tiempos tan complicados uno no sabe dónde estará”, reflexionó, y consideró que un galardón de esa naturaleza completaría un ciclo en su carrera.

En diálogo con esta reportera, recordó los reconocimientos recibidos en Europa, Asia, África y América Latina, así como los más altos honores que puede ostentar en Cuba una personalidad de la cultura.

Reconocida como una de las principales cultivadora del feeling, la cantante agradeció al mundo por haberla acogido con amor y cariño, y a todo el que la ayudó y trabajó a su lado.

Mencionó de manera especial a los músicos originales del Buena Vista Social Club, y expresó su rechazo hacia lo que calificó como “inventos” surgidos en torno a dicho proyecto.

Su inigualable melodía otorgó prestigio a ese formato, con el cual recorrió el mundo e impulsó su actividad discográfica con los sellos Egrem (Cuba), Nube Negra (España) y World Circuit (Reino Unido).

Entre las producciones que encumbran la carrera de Omara se encuentra Vida, merecedora del Grammy Latino 2023 en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Más allá de un extraordinario legado musical, a ella la distingue su amor a Cuba y a este «pueblo fuerte y digno», también la capacidad de no renunciar a la sencillez de una gran artista.

En reiteradas ocasiones, ha manifestado su compromiso con el público y el anhelo de ser recordada como Omara la que saluda a todos, sencilla y siempre dispuesta a un reto.

Nunca he abandonado a mi pueblo, ese que me quiere y reconoce mi trabajo, aseveró la intérprete, quien en otra entrevista con esta agencia de noticias se definió como una mujer sana, sabrosa y cubana.