Beisbol5 rompe el estambre por Cuba en Juegos Olímpicos de la Juventud

La escuadra cubana debutará contra su similar de Türkiye, por el grupo A

La Habana.- EXCELENTE parece a ser destinado el debut de la delegación cubana. Su escuadra mixta de beisbol5 se encargará de romper las hostilidades, este viernes, en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán hasta el próximo 13 de noviembre en Dakar, capital de Senegal.

Cuba asiste a la cita con 12 deportistas: tres chicas en atletismo, una en judo y este talentoso equipo de la popular disciplina, compuesto por ocho jugadores, cuatro de los cuales acaban de obtener medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil disputado en Barquisimeto.

La tropa del director técnico Sergio Arturo Pérez quedó enrolada en el grupo A, y se estrenará ante la de Türkiye, en el Tour l’Oeuf.

Este juego se disputará un día antes de la ceremonia de inauguración oficial (31 de octubre), convocada para el Stade Abdoulaye Wade, de Diamniadio. Además, constituirá el primer enfrentamiento histórico del beisbol5 en un certamen olímpico.

Entonces, no hay dudas: para un inicio fructífero de la justa Cuba dispondrá del potencial que exhibe una selección que busca dar continuidad a la historia realzada por las dos coronas mundiales disputadas hasta el momento.

Este jueves, el equipo cubano realizó su primera sesión de entrenamiento en horas de la mañana.

«Hicimos el reconocimiento del terreno, que tiene características diferentes al que usamos en Barquisimeto: el rebote entre primera y segunda base es mucho más rápido, y el torpedero debe pegarse más a la valla.

Se realizó un calentamiento sobre la pista, para que los muchachos supieran cómo deben correr y frenar. Cerramos con un trabajo en el infield y una práctica de golpeo», comentó a JIT su director, vía WhatsApp.

«Jugaremos el primer set como siempre hacemos, con tres varones y dos muchachas. Aún no hemos decidido quiénes abrirán en este histórico juego para el beisbol5 cubano. En horas de la tarde, veremos el entrenamiento de Türkiye y entonces se confirmará nuestra alineación», comentó su director.

El estratega informó, además, que desde el punto de vista grupal ya se van ajustando los detalles y está convencidos de que sus alumnos sabrán solucionar todas las situaciones que se presenten en el partido

«El equipo está en un momento sicológico muy positivo, luego de obtener medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil. La meta aquí en Dakar no puede ser otra que llegar a la final y retornar a Cuba con la medalla de oro», aseveró Sergio Arturo.

Ese mismo día, se desarrollarán otros dos partidos: el anfitrión Senegal ante Taipei de China, y Siria, representada por el Equipo de Refugiados del campamento de Azraq, en Jordania, mostrará sus golpeos y defensa contra México.

En este certamen competirán ocho equipos distribuidos en dos grupos de cuatro para la fase regular. Cuba chocará el 31 con Senegal y cerrará la fase clasificatoria el 1 de noviembre en duelo contra los taipeyanos.

El Grupo B quedó integrado por Francia, México, Kenia y Siria.

Los vencedores de cada llave avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos clasificados en segundo y tercer lugar disputarán los cuartos de final.

Así, el segundo clasificado del Grupo A se enfrentará al tercero del B, en tanto el segundo del B jugará contra el tercero del A.

También se conoció que los cuartos de final y semifinales se disputarán el 2 de noviembre. La jornada final, prevista para el 3 de noviembre, comenzará con los partidos de colocación y luego llegará la fase de disputa de medallas.