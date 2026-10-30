Suspendido juego de la Serie Nacional de Béisbol en Caibarién

La comisión nacional de béisbol suspendió la realización en Caibarién del juego entre los equipos Cienfuegos y Villa Clara correspondiente a la 65 serie nacional que debía celebrarse este 31 de octubre en el estadio Humberto Jordán Gallo.

Según la información recibida por los directivos del INDER de Caibarién, la suspensión responde a todos los municipios que tenían programados los juegos, debido a las malas condiciones de los terrenos a causa de las lluvias de los últimos días.

Asimismo se busca proteger a los atletas del sub-23 años que participaran en el campeonato mundial de la categoría.

En la Villa Blanca, los trabajadores del INDER y el proyecto de desarrollo local To PaKuba laboraron en el acondicionamiento del terreno y sus exteriores. Se pintó el estadio, se recuperó la pizarra, los dogouts, avanzando en un gran porciento, pero en realidad en terreno tenía zonas con dificultad a causa de la lluvia.

Lo más seguro es tener un trabajo sostenido en el estadio para que siempre esté listo para los eventos del territorio entre ellos, el béisbol a la bamba y los torneos de segunda categoría.

Imagen: tomada de Internet.