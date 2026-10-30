Fábrica de Arte Cubano gana premio en los World Luxury Travel Awards 2026

El nuevo galardón se suma a una trayectoria de reconocimientos internacionales que incluye su selección por la revista TIME entre los World’s Greatest Places en 2019, el Travellers’ Choice de TripAdvisor en 2020 y su victoria en los Music Cities Awards en 2025, entre otros

La Fábrica de Arte Cubano (FAC) fue distinguida en los World Luxury Travel Awards 2026 en la categoría «Mejor Experiencia de Arte y Cultura», un reconocimiento que destaca la excelencia de este espacio en el sector global de viajes y hospitalidad. El galardón se entregó durante una gala celebrada en el JW Marriott Bucharest Grand Hotel, en Rumanía, y lo recibieron su fundador y director, X Alfonso, junto a la productora general Sandra Lopes.

Creada por X Alfonso y abierta en La Habana en 2014, la FAC funciona en una antigua fábrica de aceite y se ha consolidado como un proyecto cultural interdisciplinario. Su programación reúne propuestas de música, artes visuales, cine, danza, teatro, fotografía, moda, diseño, arquitectura, performance y gastronomía.

El espacio opera como una plataforma de encuentro entre artistas y públicos, impulsa a las nuevas generaciones creativas y promueve el acceso a la cultura desde un modelo abierto y en constante transformación, con un enfoque social y comunitario.

Este es el primer año en que el proyecto cubano participa en estos premios. Durante la ceremonia, Lopes señaló que el reconocimiento pertenece al equipo, a los artistas y a todo el público que ha creído en la iniciativa, y destacó el poder del arte para unir a las personas y generar transformaciones sociales.

El nuevo galardón se suma a una trayectoria de reconocimientos internacionales que incluye su selección por la revista TIME entre los World’s Greatest Places en 2019, el Travellers’ Choice de TripAdvisor en 2020 y su victoria en los Music Cities Awards en 2025, entre otros. Con este premio, la Fábrica de Arte Cubano reafirma su posición como una de las experiencias culturales más relevantes de la isla y un referente para el turismo internacional.