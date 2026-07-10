La FMC, el teatro guiñol Rimariyama, la librería municipal, el círculo infantil Camarón Encantado y la comunidad desarrollaron acciones comunitarias en saludo al 26 de julio.

El grupo de teatro guiñol Rimariyama deleitó a la población con sus actuaciones ,la librería vendió libros de interés para los diferentes grupos etarios y la población que participo disfruto de un espacio de sano esparcimiento .

Según Liliana Alfaro Alarcón secretaria de la organización de las mujeres ,estás acciones que ya se venían desarrollando les permite a los participantes disfrutar y pasar un tiempo en familia con actividades a gusto para todos

Imagen: de la autora.