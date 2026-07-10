Delegación de Caibarién lista para Santo Domingo 2026

Caibarién tendrá representación destacada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. La delegación de estará integrada por tres atletas y tres entrenadores, todos con el firme propósito de alcanzar el podio y dejar en alto el nombre de la Villa Blanca.

Los Atletas son

Mari Rosy Díaz Urbay: competirá en la Clase Sunfish de Vela, disciplina en la que ya ha demostrado talento y perseverancia.

Nelido Manso López: campeón mundial de Snipe y múltiple medallista en citas regionales, será la carta fuerte de Cuba en esta modalidad de la vela.

Lizandra Puentes Pérez: atleta de pentatlón moderno, oriunda de Placetas y residente en Caibarién, quien a pesar de su juventud tiene excelentes condiciones para este deporte.

Los Entrenadores son- Leonardo Cárdenas, referente del softbol Masculino.- Jorge Luis Reguera Coubertier: también en el softbol pero en el femenino, aportando experiencia y estrategia al director remediano Jorge Lamas y Mario Bermúdez Airosa, encargado del polo acuático, masculino, disciplina que busca consolidar resultados en la región.

Todos ellos recibirán la declaración de casas centroamericanas, un reconocimiento que reafirma su compromiso con el deporte y la representación de Cuba en este evento.

El objetivo común de la delegación caibarienense es claro: alcanzar los mejores resultados posibles y luchar por un lugar en el podio, llevando consigo el orgullo de su pueblo. que caracteriza a la Villa Blanca.

Imagen: tomada de Internet.