Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí
Debate urgente en Naciones Unidas para denunciar el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba
Este 7 de julio se desarrolla en la Asamblea General de las Naciones Unidas el debate bajo el punto 38: Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Es la primera vez que la nación cubana pide llevar a debate urgente ese punto de la agenda de la ONU.
La delegación de la República de Cuba está presidida por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien a través de su intervención denunció la gravedad de la situación que enfrenta el país con el arreciamiento del bloqueo y el cerco energético que impone la administración Trump a la mayor de las Antillas.
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IDEAS DEL CANCILLER CUBANO SOBRE LA URGENCIA DE ESTE DEBATE
- Las acciones agresivas del Gobierno de EE. UU. contra Cuba incluyen amenaza de agresión militar directa, en quebrantamiento del derecho internacional, de la paz y la seguridad internacionales y regionales.
- El actual cerco energético, junto a otras medidas de intensificación extrema del bloqueo, constituyen un acto de genocidio, tipificado también como un castigo colectivo y una violación de los derechos humanos de los cubanos y del derecho internacional humanitario.
- Estos actos provocan daños, privaciones y sufrimientos crecientes al pueblo cubano.
- Los perjuicios acumulados por esta política están en el orden de los 170 000 millones de dólares, sin calcular el daño humanitario.
- El sufrimiento, las privaciones, la angustia, los apagones, las dificultades con los alimentos y para adquirir medicamentos no pueden contabilizarse en números. El daño humano es incalculable.
- Se trata de una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano y el ejercicio de sus derechos humanos, y para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.
- Es una amenaza para cualquier Estado soberano que podría quedar sujeto a medidas de similar carácter agresivo y extraterritorial.
- La agresión multidimensional contra Cuba ya está en curso y se intensifica. Es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución.
- Esta agresión sistémica se refuerza con el uso del poder comunicacional, digital y mediático monopólico para intentar aislar y desacreditar a Cuba, y para tratar de justificar el crimen que el imperialismo comete contra nuestro pueblo.
- El aparato diplomático del Departamento de Estado ha tratado de impedir que la ONU pueda considerar este tema de interés global y de enorme urgencia utilizando presiones, chantajes y amenazas.
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Base de datos de medidas de la administración Trump contra Cuba: