Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí

Debate urgente en Naciones Unidas para denunciar el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba

Este 7 de julio se desarrolla en la Asamblea General de las Naciones Unidas el debate bajo el punto 38: Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Es la primera vez que la nación cubana pide llevar a debate urgente ese punto de la agenda de la ONU.

La delegación de la República de Cuba está presidida por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien a través de su intervención denunció la gravedad de la situación que enfrenta el país con el arreciamiento del bloqueo y el cerco energético que impone la administración Trump a la mayor de las Antillas.

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IDEAS DEL CANCILLER CUBANO SOBRE LA URGENCIA DE ESTE DEBATE

Las acciones agresivas del Gobierno de EE. UU. contra Cuba incluyen amenaza de agresión militar directa, en quebrantamiento del derecho internacional, de la paz y la seguridad internacionales y regionales. El actual cerco energético, junto a otras medidas de intensificación extrema del bloqueo, constituyen un acto de genocidio, tipificado también como un castigo colectivo y una violación de los derechos humanos de los cubanos y del derecho internacional humanitario. Estos actos provocan daños, privaciones y sufrimientos crecientes al pueblo cubano. Los perjuicios acumulados por esta política están en el orden de los 170 000 millones de dólares, sin calcular el daño humanitario. El sufrimiento, las privaciones, la angustia, los apagones, las dificultades con los alimentos y para adquirir medicamentos no pueden contabilizarse en números. El daño humano es incalculable. Se trata de una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano y el ejercicio de sus derechos humanos, y para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. Es una amenaza para cualquier Estado soberano que podría quedar sujeto a medidas de similar carácter agresivo y extraterritorial. La agresión multidimensional contra Cuba ya está en curso y se intensifica. Es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución. Esta agresión sistémica se refuerza con el uso del poder comunicacional, digital y mediático monopólico para intentar aislar y desacreditar a Cuba, y para tratar de justificar el crimen que el imperialismo comete contra nuestro pueblo. El aparato diplomático del Departamento de Estado ha tratado de impedir que la ONU pueda considerar este tema de interés global y de enorme urgencia utilizando presiones, chantajes y amenazas.

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Base de datos de medidas de la administración Trump contra Cuba: