Cuando el son se volvió poesía: 124 años del nacimiento de Nicolás Guillén

Hace 124 años, el 10 de julio de 1902, nació en Camagüey el hombre que enseñó a la poesía cubana a caminar a ritmo de son y pueblo

Hay hombres que nacen para habitar una época y otros que terminan habitando la memoria de los pueblos. Nicolás Guillén pertenece a estos últimos.



Hace 124 años, el 10 de julio de 1902, nació en Camagüey aquel que enseñó a la poesía cubana a caminar a ritmo del son, a respirar el polvo de los barrios humildes y a mirar de frente las heridas de la desigualdad.



Desde entonces, sus versos dejaron de pertenecer únicamente a los libros para instalarse en la conciencia de una nación y, con el tiempo, en el corazón de Hispanoamérica.



No fue solo un extraordinario poeta sino el cronista de una identidad mestiza que durante siglos había esperado encontrar una voz capaz de nombrarla.



Cuando en 1930 aparecieron los poemas de Motivos de son, muchos descubrieron que la música popular también podía escribir literatura. Guillén abrió de par en par las ventanas de la lengua española para que entraran el tambor africano, el pregón callejero, el humor del cubano de a pie y la cadencia de una isla hecha de múltiples raíces.

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Foto: tomada de uci.cu

Aquello no fue únicamente una renovación estética; fue una revolución cultural. La crítica reconoce hoy que su obra transformó la poesía hispanoamericana al demostrar que la riqueza de un pueblo reside precisamente en la diversidad de sus voces y en la dignidad de su cultura popular.



Pero el ritmo nunca fue para este cubano un fin en sí mismo. Detrás de cada metáfora latía una profunda convicción ética. Guillén escribió para quienes pocas veces aparecían en la historia oficial: el obrero, el cortador de caña, la mujer humilde, el negro, el campesino…



Su poesía denunció el racismo, la explotación y la injusticia sin renunciar jamás a la belleza del lenguaje. En obras como West Indies Ltd., Cantos para soldados y sones para turistas o Tengo, el verso se convierte en una herramienta de conciencia y esperanza, recordando que la literatura también puede ser una forma de resistencia.



Esa dimensión humanista explica que su legado trascendiera las fronteras de Cuba y continúe hoy siendo objeto de estudio en universidades y centros culturales de todo el mundo.



Su influencia se extiende mucho más allá de la poesía. Guillén ayudó a redefinir la manera en que América Latina se miraba a sí misma.



Reivindicó la herencia africana cuando aún era ignorada por buena parte de la intelectualidad; tendió puentes entre la cultura popular y la alta literatura, y demostró que el compromiso social no empobrece el arte, sino puede engrandecerlo cuando nace de una auténtica sensibilidad creadora.



Por ello es considerado una de las figuras imprescindibles de las letras hispanas y entre los grandes referentes culturales del siglo XX en el continente.

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Foto: tomada de cubahora.cu

Es así que Nicolás Guillén sigue presente como si acabara de escribir su último poema. Sus versos conservan el rumor de los tambores, el color de las plazas, el sabor del habla cotidiana y la esperanza obstinada de quienes creen en un mundo más justo.



A 124 años de su nacimiento, hoy Cuba no solo recuerda al Poeta Nacional; celebra a un creador que hizo de la palabra un puente entre la belleza y la dignidad humana, y cuya voz continúa acompañando el largo viaje de los desposeídos de América, como un son que se niega a dejar de ser escuchado.