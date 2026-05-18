lunes, mayo 18, 2026
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Ciencia en el deporte caibarienense

Oneldys Santiago

Realizado en Caibarién el Fórum Municipal de Ciencia y Técnica del deporte

Se presentaron varios trabajos incluyendo los estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Cultura Física de la universidad de la villa blanca.
El jurado estuvo conformado por Carlos Fernández Diego, Evarista Abreu y Carmen González Washington.
Trabajo relevantes en el forum de ciencia y técnica: Alberto Hernández Hernández, arrendamiento de instalaciones deportivas y medios decorativos y la estudiante Yesenia Camacho Rodríguez con uso de cataplasmas para lesiones musculares en los atletas.
Destacada la master María Cristina Millán Morera con memoria viva, estrategia participativa para conectar al estudiante del segundo año de la escuela para profesores de educación física y deportes con la asignatura de Historia de Cuba.
La mención para José Luis Montiel Mangano recuperación de medios y enseñanza en el béisbol.

Imágenes: del autor.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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Yudith Delgado Rodríguez

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