Presidido por el Miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, tuvo lugar en Caibariėn el Acto Conmemorativo de Villa Clara en recordación de la gesta del 26 de Julio de 1953. En la concentración efectuada en la plaza Camilo Cienfuegos se evocaron las acciones de aquella jornada que revitalizó la lucha por cambiar el destino de la nación bajo la guía de Fidel Castro Ruz y valeroso grupo de.jóvenes entre los que se encontró el caibarienense Pablo Agüero Guedes. Alli se homenajeó tambien al pueblo de la Villa Blanca por el esfuerzo y los logros alcanzados en la difíciles condiciones que determinan su cotidianidad los cuales ameritaron su condición de sede de la magna conmemoración. La ocasión propició además la entrega de carnets a nuevos militantes del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas quienes expresaron.su compromiso de continuidad con el legado de batalla de los héroes y mártires. Otros reconocimientos otorgados se le confirieron al periodista de la Emisora Provincial CMHW Oscar Salabarría como ganador del concurso 26 julio, a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y a los municipios de Remedios y Caibariėn. El talento artísco local y nacional matizó y exaltó el profundo sentimiento patriótico de la celebración. En las palabras de Susely Morfa Gonzáles, Miembro del Comité Central y Primera Secretaria de la máxima organizacion partidista en la provincia, se expresó el compromiso y convicción de lucha de los villaclareños para superar las inmensas dificultades que hoy obstaculizan nuestro desarrollo y bienestar con el espíritu de lucha que siempre ha caracterizado a los hijos de esta central región frente a la hostilidad interna y externa y el afán por destruirnos. Los villaclareños reafirmaron su orgullosa condición de provincia Destacada y se aprestan a a enfrentar los nuevos desafíos que impone nuestra voluntad de continuar siendo soberanos,independientes y fieles a nuestra tradición rebeldía.

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