Palabras de Susely Morfa González, Primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, en el acto provincial por el 26 de Julio que se realizó este viernes en Caibarién

Hoy, al conmemorar un nuevo aniversario de los Asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la mirada se vuelve hacia el amanecer de aquella mañana de la Santa Ana, cuando un grupo de jóvenes, guiados por Fidel, encendieron la llama de la libertad.

No venimos solo a recodar a la historia, venimos a sentirla; en cada villaclareño trabajador, en cada estudiante, en cada artista, científico, deportista, en cada mujer que se impone ante la adversidad, en el joven que aporta y asegura la continuidad de la obra.

Este 26 de julo tiene además una significación muy especial. Rendimos homenaje al centenario del natalicio de nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y lo hacemos desde una provincia que, como él mismo catalogó, es vencedora de dificultades y obstáculos. No fue una frase de ocasión; fue un reconocimiento a la fibra de un pueblo que, como el acero, se forja en el rigor. Hoy, a 73 años de aquella gesta, esas palabras resuenan con más fuerza que nunca, porque nosotros, las mujeres y hombres de esta provincia, seguimos siendo vencedores de dificultades y obstáculos.

En los últimos meses, el imperialismo yanki y su hegemónico y prepotente gobierno, nos han sometido a una asfixia total sin precedente, impidiendo la entrada y comercialización de recursos vitales indispensables para la vida de los cubanos. Han construido un discurso cobarde, donde la estrategia está en culpar de todas las carencias a nuestro gobierno revolucionario y orquestan una narrativa donde pretenden jugar a Cuba como un país que representa una amenaza para los Estados Unidos.

Cuba es paz. Nuestra sangre viene de mambises rebeldes que jamás traicionaron y bajaron de la cabeza ante presiones y condicionamientos. La única amenaza para el gobierno de los Estados Unidos es que las cubanas y cubanos defendemos la dignidad de no tener precio y el derecho a elegir libre y soberanamente la construcción de nuestro sistema político y social.

En este contexto, no basta con denunciar o describir la crisis que vivimos. Urge superarla, vencerla con firmeza, constancia, unidad y resultados. Para ello, se precisa además de entrega, sensibilidad, gestión ágil, despojarnos de la burocracia. Se requiere unidad participativa de todos los actores y organismos, en bien del desarrollo económico y la justicia social, aprovechar todas las potencialidades que tenemos, brindar oportunidades a la inversión extranjera al sector privado y al estatal, comprometido con el bienestar socio-económico de nuestra nación y en especial, de nuestra provincia.

Nuestra provincia llega a esta importante fecha, logrando su condición superavitaria, en más de mil millones de pesos. Seis municipios alcanzan esta condición.

Aún insuficiente y con el reto de eliminar intermediarios y seguir perfeccionando la comercialización estatal, Villa Clara cumplió la primera campaña de siembra de cultivos varios, con más de 26.000 hectáreas. Fue fruto del esfuerzo de la participación de empresas y productores. Debemos destacar que en septiembre se culmina la siembra de 10.000 hectáreas de arroz para continuar avanzando hacia la autonomía alimentaria. Hoy ya se garantiza el secado y molinado en las tres industrias, Sagua la Grande, El Purio y Batalla de Santa Clara. Hasta la fecha se han entregado más de 17.000 hectáreas de tierra, y continúan nuevos villaclareños estimulados por esta importante actividad que es la producción de alimento.

En predios villaclareños crecen nuevos encadenamientos para garantizar ofertas gastronómicas y alimentarias. Se abren varios centros multiservicios, mercados con un profundo compromiso de responsabilidad social, en la atención a personas vulnerables. Varios centros culturales, recreativos, deportivos, con energía renovable para el disfrute de nuestra juventud, se abren por esta fecha significativa. Se destaca el comercio, la gastronomía y el turismo, así como otras entidades.

Se han activado nuevos encadenamientos, con más de 100 nuevas rutas del transporte de pasajero en la provincia, así como se incentiva el crecimiento del transporte eléctrico que presta servicios en diferentes comunidades de nuestros municipios y en la ciudad capital. Se instalaron 56 bombas de energía renovable, implementando disímiles alternativas para mejorar el abasto de agua y garantizar el cambio de matriz energética en los bombeos municipales.

Sabemos que estos esfuerzos aún son insuficientes y que resulta una demanda constante de nuestros pueblos, pero no dejaremos de buscar soluciones encaminadas a garantizar este vital servicio.

Justo en este municipio, (CAIBARIEN) concluyeron los trabajos de rehabilitación y montaje de la bomba Pozo 8. Se trabajó en los tres sistemas que abastecen la Villa Blanca, y al mismo tiempo se reparó el clorador y se instaló un moderno sistema solar que garantiza el bombeo a la comunidad de Dolores.

En cuanto a las prioridades tan sensibles como la salud, Villa Clara sigue enfocada en ofrecer un mejor servicio. Hemos logrado una mortalidad infantil de 6,6 por cada mil nacidos vivos, por debajo del indicador país. Trabajamos con escasez, por restricciones inhumanas provocadas por el bloqueo genocida y el cerco petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Pero aun así seguimos de pie y seguimos defendiendo la vida, que es lo más sagrada para nuestra Revolución.

El Hospital provincial Arnaldo Milián Castro ha sido priorizado, con la rehabilitación y reparación de más de 50 servicios. Se han renovado sus torres hidrosanitarias, después de 37 años. Se labora muy duro en la renovación total de sus salones de operaciones y en la totalidad de su cuerpo de guardia. De igual forma de trabaja en el hospital pediátrico, donde la familia tabacalera villaclareña ha puesto su empeño, recursos, esfuerzos y voluntades para defender la vida de nuestros niños.

Para los servicios necrológicos adquirimos 5 autos nuevos y para las hemodiálisis contamos ahora con 10 vehículos eléctricos. La provincia garantiza la transportación del personal médico y de pacientes oncológicos residentes en los 13 municipios. Todo es posible, gracias al gran esfuerzo del gobierno y actores económicos privados, que han puesto por encima del dinero el humanismo que define el verdadero cubano

En medio de las difíciles condiciones actuales, nuestra universidad de Ciencias Médicas graduó 948 nuevos profesionales de la salud, en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Guevara, porque le cumplimos el sueño a nuestros médicos de graduarse frente al Che. Por su parte, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, la más multidisciplinaria de Cuba, graduó 1.626 jóvenes que también representan el futuro del país y la provincia.

Reconocimientos especiales merecen las empresas estatales, entidades, las organizaciones políticas y de masas, las empresas privadas, que han incidido directamente en la recogida en nuestros barrios de desechos sólidos, así como en la elaboración y venta de alimentos a precios accesibles. También han atendido personas vulnerables. Estas sensibles tareas siguen siendo la prioridad del movimiento participativo Mi barrio por la Patria, una iniciativa que hoy vive con esfuerzo y motivación en cada poblado villaclareño.

La energía renovable avanza con pasos firmes. Hay instalados 24 megawatt. Están instalados en vivienda, entidades estatales y privadas. 14 hogares maternos, 21 de ancianos, 32 funerarias, 42 bancos, 69 policlínicos, 29 nuevos sitios de telecomunicaciones, ya disponen de autonomía y soberanía energética. Ya no dependen del sistema de electro-energético. Se trabaja en la recuperación de los tres generadores de la hidroeléctrica Habanilla y en las nuevas inversiones de la peché de la presa Alacranes para incrementar la soberanía energética de nuestra provincia y poder, así mismo, realizar una mejor rotación de cada uno de los circuitos y bloques en beneficio de la economía y también del pueblo.

Hemos instalado más de 1.700 lámparas solares, programas que continúan adelante en cada barrio y avenida principal de la provincia. Las solineras, estaciones de carga gratuita para la cocción de alimentos y recarga de disímiles dispositivos se multiplican. Contamos con 11, y, previo 26 de julio, se inaugurarán en nuestra provincia tres nuevas solineras en poblados que lo necesitan, de manera solidaria y colaborativa con un servicio gratuito a nuestro pueblo.

Hoy también reconocemos a nuestros maestros, deportistas, artistas y creadores; a los periodistas villaclareños, talentosos, éticos, laboriosos y comprometidos con su obra; a nuestra clase obrera y trabajadora, protagonista de cada transformación y resultado alcanzado. Ha sido el pueblo trabajador de Villa Clara, han sido los jóvenes, han sido los estudiantes, han sido las mujeres quienes han aportado este resultado destacado a nuestra provincia.

Reconocemos al sector privado de la provincia, que con sentido de pertenencia mirando por el desarrollo de su terruño, aportan y se encadenan para fortalecer la economía y contribuir en cada proyecto social. Esa es la esencia que caracteriza a esta tierra libre.

Reconocemos el extraordinario esfuerzo de los trabajadores eléctricos, que siguen batallando en la búsqueda de soluciones. Pese a las limitaciones actuales, hoy trabajan sin descanso para solucionar cada avería.

La condición de provincia destacada la asumimos con modestia y profundo sentido de compromiso, porque estamos claros de cuántos desafíos que tenemos por delante. Por ese motivo nos acompañan la insatisfacción permanente de hacer más de lo que hemos hecho hasta hoy con esfuerzo, constancia y fe en la victoria.

El reconocimiento, siempre a nuestra gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarios, y a nuestro querido, invicto y glorioso Ministerio el Interior, que también se ha sobrepuesto a muchísimas necesidades, escaseces y vicisitudes, pero cumple con la importante misión de salvaguardar la tranquilidad y la soberanía de este pueblo. Gracias por marchar unidos al gobierno y al partido y al pueblo de Villa Clara.

A los Combatientes de la Revolución Cubana, nuestro eterno agradecimiento por su legado y el acompañamiento en la lucha actual. Les ratificamos que esta generación peleará por Cuba y la Revolución hasta las últimas consecuencias.

Reconocimientos especial también en esta histórica fecha, merece el municipio de Remedios por obtener la condición de destacado, y el municipio de Caibarién, sede de esta celebración central. Esta es una tierra que jamás se rinde, una tierra de mujeres y hombres trabajadores. En la Villa Blanca se han inaugurado lugares y restaurantes insignes de la ciudad, visitamos sus parques infantiles, su hospital, hogar de anciano y materno, sus centros recreativos, y aunque sabemos que falta mucho por hacer, esto solo es el comienzo y de cada día, como dijo nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, hay que hacer un 26.

Como Fidel no dejó morir al Apóstol en el año de su centenario, junto a aquellos jóvenes de profundos ideales martianos que luchaban contra la tiranía, nosotros, la generación fidelista, por amor y convicciones, tampoco dejaremos morir su inmensa obra, que es la Revolución invicta en el año de su centenario.

Que el centenario de Fidel sea faro, brújula e inspiración para seguir venciendo cada reto, que su legado resuene en nuestros corazones, junto a las permanentes enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz. Seamos más antimperialistas, más martianos, más fidelistas, más patriotas. Por Villa Clara, por Cuba, por la Patria que sigue en pie, desde la tierra del Che decimos con más fuerza que nunca:

¡Hasta la victoria, siempre!

¡Socialismo o Muerte!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!

Imagen: Tomada de CMHS.