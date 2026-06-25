jueves, junio 25, 2026
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Reubican análisis automatizados del laboratorio bacteriológico en el policlínico Pablo Agüero

Leticia Braojos

En el Policlínico Pablo Agüero se reubicó el sistema automatizado para exámenes ( SUMA) del Laboratorio de microbiología de Caibarién.

El centro conocido como Bacteriológico afronta la falta de  electricidad por lo cual algunos de sus departamentos se han reubicado en el Pablo Agüero como este servicio imprescindible para el diagnóstico de diversas enfermedades.

Arlety del Valle de Pestre, técnico en laboratorio clínico trabaja en este imprescindible departamento donde diagnostican diversas enfermedades, entre los análisis comenta  los de PCA, TSH, la microalbuminuria, la vigilancia del programa  materno infantil como el alfafeto, la prueba de calcular, así como VIH entre otros.

De la manera habitual llegan las muestras a este departamento, luego de extraerlas en los laboratorios de cada área de salud.

Al decir de la técnico del SUMA, cuentan con los reactivos para el análisis de las muestras de los exámenes antes mencionados.

Servicios automatizados del Laboratorio de microbiología que continúan su labor ahora en  el policlínico Pablo Agüero.

Imagen: tomada de Internet.

Leticia Braojos

Leticia Braojos

Periodista y asesora de programas radiales en la emisora Radio Caibarién

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