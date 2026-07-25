Convocan a Premio Santamareare 2026

Premio Santamareare 2026

Convocatoria oficial de su edición 42

La filial de Audiovisuales y Radio de la UNEAC Villa Clara anuncia la Convocatoria del Premio Santamareare 2026, un espacio que impulsa la creación artística en nuestros medios de comunicación y reconoce la excelencia en la radio y el audiovisual cubanos.

Este año, el evento estará dedicado al centenario de Fidel, al 65 aniversario de la Uneac y al 50 cumpleaños del Cineclub Cubanacán.

¿Quiénes pueden participar?

• Realizadores de radio y audiovisuales de todo el país, sean o no miembros de la Uneac.

• Creadores independientes.

Las obras deben haber sido producidas, transmitidas o exhibidas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 10 de octubre de 2026, y deben enviarse acompañadas de sus guiones.

Envío de obras

• Radio y audiovisuales: memoria flash, correo santamareare@gmail.com, o Telegram al 53578517

• Fecha límite: 20 de octubre de 2026.

• Radio: calidad 128 K, formato mp3.

• Audiovisuales: resolución 240 p, formato mp4.

Categorías en concurso

Radio

• Programas dramatizados unitarios

• Programas dramatizados seriados

• Programas para niños y jóvenes

• Programas culturales y musicales

• Radiodocumental

• Producciones para internet

Audiovisuales

• Ficción (incluye animación)

• Documentales

• Materiales promocionales

• Programas culturales

• Producciones para internet

Premios

Gran Premio

Diploma artístico + 15 000 CUP para la obra más sobresaliente (radio y audiovisual).

Especialidades

Diplomas en:

• Guion

• Dirección

• Actuación

• Locución

• Musicalización / Fotografía / Edición

• Realización de sonido

Distinción Agesta In Memoriam

Reconoce al artista más destacado del evento. Incluye diploma, obra de arte y 10 000 CUP.

Premio Especial Centenario de Fidel

Para el programa que mejor refleje la vida y obra del Comandante en Jefe.

Inscripción presencial

Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara

Calle Máximo Gómez No. 107, entre Martí y Julio Jover, Santa Clara.

Teléfonos: 42202661 y 42207080, ext. 110.

Para más información: santamareare@gmail.com

Imagen: tomada de Internet.