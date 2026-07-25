Convocan a Premio Santamareare 2026
Premio Santamareare 2026
Convocatoria oficial de su edición 42
La filial de Audiovisuales y Radio de la UNEAC Villa Clara anuncia la Convocatoria del Premio Santamareare 2026, un espacio que impulsa la creación artística en nuestros medios de comunicación y reconoce la excelencia en la radio y el audiovisual cubanos.
Este año, el evento estará dedicado al centenario de Fidel, al 65 aniversario de la Uneac y al 50 cumpleaños del Cineclub Cubanacán.
¿Quiénes pueden participar?
• Realizadores de radio y audiovisuales de todo el país, sean o no miembros de la Uneac.
• Creadores independientes.
Las obras deben haber sido producidas, transmitidas o exhibidas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 10 de octubre de 2026, y deben enviarse acompañadas de sus guiones.
Envío de obras
• Radio y audiovisuales: memoria flash, correo santamareare@gmail.com, o Telegram al 53578517
• Fecha límite: 20 de octubre de 2026.
• Radio: calidad 128 K, formato mp3.
• Audiovisuales: resolución 240 p, formato mp4.
Categorías en concurso
Radio
• Programas dramatizados unitarios
• Programas dramatizados seriados
• Programas para niños y jóvenes
• Programas culturales y musicales
• Radiodocumental
• Producciones para internet
Audiovisuales
• Ficción (incluye animación)
• Documentales
• Materiales promocionales
• Programas culturales
• Producciones para internet
Premios
Gran Premio
Diploma artístico + 15 000 CUP para la obra más sobresaliente (radio y audiovisual).
Especialidades
Diplomas en:
• Guion
• Dirección
• Actuación
• Locución
• Musicalización / Fotografía / Edición
• Realización de sonido
Distinción Agesta In Memoriam
Reconoce al artista más destacado del evento. Incluye diploma, obra de arte y 10 000 CUP.
Premio Especial Centenario de Fidel
Para el programa que mejor refleje la vida y obra del Comandante en Jefe.
Inscripción presencial
Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara
Calle Máximo Gómez No. 107, entre Martí y Julio Jover, Santa Clara.
Teléfonos: 42202661 y 42207080, ext. 110.
Para más información: santamareare@gmail.com
Imagen: tomada de Internet.