“Mi querida Shirley: risas dulces, verdades duras”

Este unipersonal confirma el carisma escénico de Yessie y la creatividad de una propuesta que demuestra que el temor también puede ser un espectáculo familiar, alegre y original

Yessie Guridi triunfa con su unipersonal “Mi querida Shirley”, obra de teatro producida por el grupo A Teatro Limpio, bajo la dirección de José María Coll, una versión cubana de la célebre comedia “Shirley Valentine”, del dramaturgo británico Willy Russell, estrenada originalmente en 1989.

El monólogo ofrece una mirada tierna, lúcida y emotiva en la vida de un ama de casa de mediana edad que, entre ollas y reflexiones, dialoga con su entorno y encuentra en su cocina el espacio para cuestionarse su vida, redescubrir su voz interior y su deseo de libertad.

Desde su estreno el pasado 21 de febrero en la emblemática Sala El Sótano, las funciones se han presentado a sala llena, y más de un espectador ante la falta de entradas, ha preferido permanecer de pie para no perderse la peculiar cita con Shirley, una verdadera celebración escénica.

Guridi, con su energía contagiosa, ofrece una interpretación intensa y cercana, capaz de mantener a los presentes entre la expectación y la carcajada, conversa, pregunta, escucha; el público deja de ser espectador y se vuelve personaje.”

A lo largo del espectáculo, la actriz realiza varios cambios de vestuario que resultan un verdadero deleite visual y dialogan con una escenografía muy aplaudida; todo un éxito.

Su interpretación enérgica, simpática y llena de matices ha valido los elogios de la crítica y el aplauso entusiasta del público. Un trabajo que confirma la madurez actoral de una intérprete que domina tanto el drama como el humor, y lo hace con un sello inconfundiblemente cubano.

Reconocida por personajes que han conquistado a los televidentes, su talento brilló en la serie “Valientes”, en el telefilme Siluetas y en la telenovela “Renacer”, donde dio vida a Lisandra. Alcanzó popularidad definitiva con su protagónico en “Sábados de gloria”, interpretando a la doctora Rita, papel que le ganó la admiración del público.

Este unipersonal confirma el carisma escénico de Yessie y la creatividad de una propuesta que demuestra que el temor también puede ser un espectáculo familiar, alegre y original. “Mi querida Shirley” promete seguir despertando emociones durante todo el mes de marzo, los sábados y domingos a las 5:00 p.m., en la Sala de teatro El Sótano, cita en calle K. # 514 entre 25 y 27. Vedado. La Habana.

Una oportunidad ideal para disfrutar de una historia fuera de lo común, contada desde el talento y la frescura de una actriz que no teme jugar con el miedo y la risa al mismo tiempo, que transforma la tensión en complicidad, y el sobresalto en un encuentro vivo con la imaginación. Una obra vigente, que habla de la mujer, del machismo, del feminismo, de todas las reflexiones que una como mujer se hace.

El público responde con entusiasmo y empatía, las risas se mezclan con silencios cómplices y aplausos prolongados que confirman el impacto emocional de la historia. “Mi querida Shirley”, deja una sensación luminosa: la de saber que siempre hay tiempo para empezar de nuevo, reconocernos en nuestras propias contradicciones y sobre todo, atrevernos a vivir la vida que realmente queremos.

Un monólogo que fue punto de reencuentro entre artistas cubanos. En el público se encontraban Diana Rosa Suárez, Mario Aguirre, Paula Alí, Enrique Bueno, Yeni Soria y Marino Luzardo entre otros, quienes celebraron y disfrutaron de una tarde-noche, donde el talento y la emoción fueron los verdaderos protagonistas.