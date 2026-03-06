viernes, marzo 6, 2026
Firmó Díaz-Canel Libro de Condolencias en embajada iraní en Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, firmó hoy el Libro de Condolencias abierto en la embajada de la República Islámica de Irán en Cuba, para honrar al Líder Supremo del país persa, el Gran Ayatolá Seyed Alí Jameneí, fallecido el pasado sábado a consecuencia de la agresión militar perpetrada por Estados Unidos e Israel.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba expresó el profundo dolor y gran pesar que sintió al conocer el asesinato del dirigente iraní, hecho que calificó como una flagrante violación de las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana, informó la Presidencia en su perfil en Facebook.

