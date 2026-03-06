Cuba rechaza las acciones del gobierno del Ecuador hacia su representación diplomática

Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del gobierno del #Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación.

Esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación entre nuestros pueblos En un contexto internacional convulso, Cuba reafirma su voluntad de abogar por preservar la unidad latinoamericana ante esta política de clara sumisión de Ecuador a intereses imperiales. El pueblo de Alfaro y Guayasamín podrá contar siempre con el cariño y apoyo de Cuba.

De esa manera se expresó ante la decisión tomada en horas recientes por la administración de ese país latinoamericano, consistente en expulsar a todo el personal de la embajada de la Isla en la mencionada nación.

Este 4 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República sudamericana declaró, mediante Nota Verbal, persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada de Cuba en Quito, sin alegar el menor argumento, e impuso plazo de 48 horas para abandonar esa geografía.

El Ministerio del Interior de la Mayor de las Antillas reafirmó el cumplimiento estricto de las funciones de dicho personal, en atención a las leyes y reglamentos del país anfitrión, sin inmiscuirse en sus asuntos internos.