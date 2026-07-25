Recorre Salvador Valdés Mesa obras sociales remozadas en Caibarién en saludo a la gesta del moncada

Tras concluir el acto provincial por la efeméride del Moncada, que se realizó este viernes en Caibarién, el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, recorrió centros para la prestación de servicios que recuperan la vitalidad de sus instalaciones y ofertas en saludo al 26 de Julio.

Parada especial devino la inauguración de los remozados locales de la primaria Fructuoso Rodríguez Pérez, el cuartel de la tiranía, que como definió Fidel en el programa del Moncada, fue convertido en escuela.

Docentes, alumnos y la familia acompañaron al mandatario en un recorrido por los locales, que hoy muestran una excelente terminación, fruto del trabajo de la Empresa Constructora de Obras para el Turismo, ECOT, Cayo Santa María.

Valdés Mesa conversó con los pioneros, llegó hasta la nueva cancha deportiva de la institución educativa y exhortó a todos a cuidar lo alcanzado, y trabajar ambiciosamente en nuevas obras como esa.

En el inicio de su recorrido por la Villa Blanca, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa llegó hasta el Restaurant San Pascual, donde conoció detalles sobre la ambientación del local, alegórico a la cultura y leyendas marineras y se interesó por las ofertas, horarios y proyecciones de la entidad. El San Pascual, ubicado en el centro de la ciudad, brindará servicios desde este viernes, gracias a la alianza entre la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, y la Empresa Pesquera Industrial, EPICA, de Caibarién.

Acompañaron a Valdés Mesa en la ruta por centros sociales y de servicios en Caibarién, Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer ministro de la República de Cuba, Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, Miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefa del Departamento de Atención a los Servicios, y las principales autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara y el territorio. Todos llegaron también como parte del periplo, instalaciones de la playa Mar Azul y del Centro Recreativos Rumbos.

Imagen: tomada de CMHS.