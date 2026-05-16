Artes para las infancias seguirán teniendo el Corazón Feliz

El VII Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz se realizará del 25 al 31 de mayo

El VII Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz, a realizarse del 25 al 31 de mayo, estará dedicado a la creación musical de las cantautoras Rosa Campo y Rita del Prado, a los 70 años del títere nacional, Pelusín del Monte, y al cuidado del medio ambiente, se dijo hoy en conferencia de prensa realizada en la sala Héctor García Mesa del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Rochy Ameneiro, líder de la plataforma Corazón Feliz y directora general del festival; y Rubén Darío Salazar Taquechel, Premio Nacional de Teatro (2020) y director de Teatro de las Estaciones, explicaron que el Encuentro abarcará eventos teóricos, talleres, espectáculos y flashmob, entre otras acciones que mezclarán la música, las artes plásticas, el teatro y la arquitectura, entre otras manifestaciones.

Una réplica en madera policromada con la efigie de Pelusín, pintado a mano por el artista Zenén Calero, Premio Nacional de Teatro (2020), llegó a manos de Esther Hirzel, directora de los Estudios de Animación del ICAIC, quien manifestó la disposición de su equipo de trabajo a estar presente en toda la magia que genera el evento gracias a sus creadores; por eso apoyarán la intensa programación con un cine móvil y la proyección de materiales producidos por esa dependencia.

Entre los momentos más especiales del programa del Encuentro Internacional de Artes para las Infancias se prepara un concierto inaugural homenaje a Campo y del Prado, que, con el nombre de Los duendes comen maní, tendrá lugar en el Teatro Martí bajo la dirección musical de Rodrigo García Ameneiro.

Subirá a escena un elenco integrado, entre otros, por la Orquesta de Cámara de La Habana dirigida por la Mtra. Daiana García, Ensemble Vocal Luna —enriquecido hasta alcanzar 70 integrantes con la inclusión de las cantorías Alegretto, Voces Blancas y Mi Sol—, Anabell López, Haila María Mompié, Lidis Lamorú, Malva Rodríguez, Tania Haase, el grupo Espirales, Gabi y Sofi, Las Estaciones, la niña Olivia Emili González, Rochy, Habanasueños y Teatro Tuyo.

García Ameneiro detalló las complejidades de hilvanar en un mismo espectáculo la inmensa y diferente obra de Rosa y Rita; y explicó que le estan poniendo el mismo empeño que a las galas de ediciones anteriores, como la dedicada a Teresita Fernández (2025), y otra con la obra de Silvio Rodríguez, Concierto para repartir canciones (2024).

A propósito de este último concierto, cuyo DVD está nominado al Cubadisco 2026 en la categoría de Audiovisuales para Público Infantil, será estrenado en el cine Charles Chaplin el lunes 25 a las 4:00 p.m; oportunidad señalada por Salazar Taquechel como un especial homenaje al trovador fundador del Movimiento de la Nueva Trova en su cumpleaños 80.

Sedes como el Teatro de la Orden III, —la casa de La Colmenita—, acogerá el estreno de Un invento superferolítico, versión para teatro de Viaje a la Luna, a cargo de Las Estaciones, y donde Pelusín y el perro construyen un cohete con un cubo y una escoba; aventura llena de ocurrencias y en la que la prestigiosa compañía utiliza la técnica de títere de guante junto a otros recordados personajes del universo de Dora Alonso como Gelasito, Tontolina, Benita, Chilingo, y Gruñón, señaló Salazar Taquechel.

Otro estreno proseguirá los ecos del más reciente Festival de Títeres de Matanzas, FESTITIM, con la presentación de la pieza Umbral, donde Teatro Tuyo ofrece una verdadera clase magistral del clown; nómina que también pondrá Charibari, con la participación de la cantautora Enid Rosales.

Espectáculos fruto de la producción de la plataforma Corazón Feliz han tenido impacto en los últimos tiempos; y un ejemplo de esto es La Comadrita, donde Rita del Prado se une a la actriz y titiritera Dila Martínez, y que tendrá espacio también en el festival como parte de las funciones en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes.

José Martí estará presente en esta edición gracias a la obra Pepe, que subirá a escena en el Teatro Martí, donde niños y adolescentes de la compañía Abrakadabra recrean su obra; y Dayana Deulofeu y su hija Emma recorrerán las historias de La Edad de Oro en el Museo Casa Natal del Apóstol en la calle Paula.

Entre los atractivos destaca, igualmente, un flashmob en la Plaza de Belén el día 26 a las 5:00 p.m. en la Plaza del Convento de Belén a cargo de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba; intervención a favor de la naturaleza y el medio ambiente que hará vibrar el espacio urbano gracias a la danza.

La Peña de Federico con Maykel Chávez, Annie Garcés y La fiesta de Gatoypon, así como las presentaciones de Teatro La Proa, Titirivida y La Colmenita con un nuevo montaje de La Cucarachita Martina, asegurarán también el deleite de las infancias y sus familias.

Para el sábado 30 se prevé que el destacado multiinstrumentista Janio Abreu dirija un numeroso grupo de músicos estudiantes de la Escuela Elemental Elemental de Música Manuel Saumell en una especie de juego donde se habla de las familias de instrumentos musicales a través de contradanzas, danzas, guajiras y el son cubano.

Retrato gráfico de Zenén Calero será una exposición con parte de la obra de ese incansable diseñador, que estará expuesta en el Museo de Bellas Artes; mientras otros espacios de creación incluyen el taller Técnica de stop motion impartido por la creadora audiovisual Ivette Ávila, el taller de arquitectura e infancias ofrecido por la finlandesa Amanda Puerto-Lichtenberg, y el otro para la realización de un collage gigante por el Día Internacional de las Infancias con la artista argentina Estrellita Caracol.

Por una sonrisa, gala de la destacada creadora holguinera Lidis Lamorú, pondrá punto final al VII Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz, también en el Teatro Martí, el 31 de mayo.