Cuba en el estreno de la Liga de Diamante 2026

ESTE sábado comienza la temporada al aire libre del atletismo con la primera parada de su evento cumbre, la Wanda Diamond League, en la ciudad china de Shanghai. Desde el mismo comienzo de la elitista competición Cuba estará presente, con el discóbolo Mario Díaz y Roxana Gómez, en los 400 metros. Para el matancero será el inicio de un calendario competitivo, precedido por un 2025 que ha sido su mejor año. Llegará al evento con un disparo de 67,44 metros, actual tope de su carrera, logrado el pasado 26 de julio en el mitin de Luxemburgo. También en el almanaque anterior se llevó el quinto escaño en el campeonato mundial de Tokio, en el cual lanzó el implementó hasta los 64,71; aunque, en la clasificatoria se hizo de un puesto en la final con un registro de 65,66. Como su compañera en Shanghai, tiene en la mira los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en julio y agosto próximos. Allí su objetivo es retener la diadema que obtuvo en la edición precedente de San Salvador 2023, entonces con 62,57. La cienfueguera aparecerá en la urbe china con el aval del record nacional de 49.48 segundos que implantó el 18 de septiembre último, en el Mundial de Tokio, el cual pulverizó el anterior y añejo tope de la singular Ana Fidelia Quirós (49.61, el 5 de agosto de 1991). Su temporada anterior a cielo abierto la encontró en sus cinco carreras por debajo de los 51 segundos, incluyendo la plusmarca cubana. Ella es candidata al podio de la cita multideportiva regional de Santo Domingo. Sin embargo, volverá a tener la oposición de la estrella dominicana Marileidys Paulino, campeona olímpica de París 2024, con récord para esas justas de 48.17 segundos. Paulino dejó a Roxana en medalla de plata en San Salvador 2023, cuando paró los relojes en 49.95 por 50.60 la muchacha de la Perla del Sur. En el entorno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Gómez acumula dos preseas doradas, ambas en el relevo de 4×400 metros, en Barranquilla 2018 y en la edición salvadoreña. Los dos cubanos competirán en Shanghai en medio de una constelación, cuya estrella de más brillo será el fenómeno sueco Armand Duplantis, doble campeón olímpico (2020 y 2024) y siete veces mundial (tres de ellas bajo techo) y recordista del orbe, en la pértiga; también asistirá el noruego Karsten Warholm, plusmarquista del orbe en los 400 metros con vallas, tres veces monarca de las justas del planeta, ganador bajo los cinco aros en Tokio 2020 y plata en París 2024, pero que competirá ahora en los 300 con vallas. Además, están inscritos la keniana Faith Kipyegon, tres veces campeona olímpica y cinco del mundo, en 1500 y 5000 metros, pruebas en las que posee los récords mundiales con 3:48.68 minutos y 14:05.20, respectivamente; y el botsuano Letsile Tebogo, ganador en París 2024, en los 200 metros, e integrante del relevo 4×400, vencedor en el pasado mundial de la capital japonesa. La Liga de Diamante de 2026 tendrá nuevamente 14 convocatorias, en Europa, Asia, América y África. Su gran final se celebrará los días 4 y 5 de septiembre, en Bruselas, en el Memorial Van Damme.