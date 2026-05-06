Caibarienense en encuentro de investigadores

El licenciado Juan Duvier León González, miembro de la Sección de Base de la Unión de Historiadores de Cuba en Caibarién y del Grupo espeleoarquelógico Cayó Barien, participó en en un encuentro de investigadores en Placetas.

Auspiciado por el Museo Municipal, el evento contó con la participación de los asociados de la Sección de Base de la Unión de Historiadores de Cuba en dicho municipio, quienes aportaron enriquecedores trabajos.

Se presentaron investigaciones relacionadas con la historia de vida de personalidades de la localidad; la historia de importantes sitios como el central Zaza, la línea del ferrocarril y la finca Victoria o Díaz Cuevas; hallazgos de la cultura aborigen de la Granjita y la importancia de contar con una carta arqueológica, entre otros temas.

Como decorado, se exhibió una muestra del famoso pintor de Guaracabulla, Pedro Osés, y amenizó la jornada el fonomímico Espina.

Información brindada por Tomás García Cuéllar, presidente de la sección de base de la Unhic en Placetas.

Texto e información: Tomados del muro de Facebook de Maximo R Luz.