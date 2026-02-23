Cuidar es un acto de amor

Jornada por el ocho de marzo en Caibarién dedicada a resaltar la labor de cuidadores. Cuidar es también un acto de amor y justicia social

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, fecha proclamada por las Naciones Unidas, el mundo reconoce la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la dignidad y la justicia social. Pero también es una oportunidad para visibilizar esas labores silenciosas que sostienen la vida.

Este año, en Caibarién, la jornada estará dedicada al cuidado de los adultos mayores y, de manera muy especial, al reconocimiento de quienes asumen el rol de cuidadores.

En muchos hogares, son mujeres —madres, hijas, esposas, hermanas— quienes han dado un paso al frente para acompañar a familiares o amistades que atraviesan enfermedades complejas como el Alzheimer’s disease o la demencia. También hombres sensibles y comprometidos han asumido esta responsabilidad, demostrando que el cuidado no tiene género, sino corazón.

Cuidar a una persona que pierde progresivamente la memoria, la orientación o la autonomía no es tarea sencilla. No es algo que se elija por vocación romántica; es una responsabilidad que nace del amor, del deber moral y del profundo sentido de humanidad. Estas personas no pidieron enfermarse. Simplemente la enfermedad llegó, y con ella, un desafío diario para toda la familia.

Detrás de cada adulto mayor que logra una vejez digna, acompañada y respetada, hay un cuidador que ha sacrificado horas de descanso, proyectos personales y estabilidad emocional para garantizar bienestar, seguridad y afecto.

La Federación de Mujeres Cubanas en Caibarién se sumergirá en esta difícil y hermosa encomienda humana, desarrollando una jornada de acompañamiento, orientación y reconocimiento a quienes sostienen esta labor. No se trata solo de asistir al adulto mayor, sino también de apoyar al cuidador, escucharlo, orientarlo y agradecerle públicamente.

Porque cuidar es un acto de justicia social.

Porque quienes hoy dependen de nosotros, ayer lo dieron todo por la familia y la sociedad.

Y porque reconocer a los cuidadores es también defender una cultura del amor, la solidaridad y el respeto a la vida.

Este 8 de marzo, en Caibarién, el homenaje será también para esas mujeres y hombres que, desde el silencio del hogar, sostienen la dignidad de nuestros mayores.

Imagen: Generada por la autora.