Museo de Las Parrandas de Remedios: memoria histórica, identidad y compromiso social

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

En la histórica villa de San Juan de los Remedios, el Museo de Las Parrandas reafirma su papel como institución cultural activa, donde la tradición no se conserva como pieza estática, sino como fenómeno vivo, atravesado por procesos históricos, sociales y políticos.

La infancia como espacio de reafirmación identitaria

La reedición del taller infantil “Por los caminos del Güije” volvió a colocar en el centro el carácter inclusivo de las parrandas remediana, entendida no solo como espectáculo popular, sino como reflejo de identidades sociales en permanente construcción.

Durante el encuentro se abordaron las gestas independentistas cubanas y, en particular, el significado histórico del Pacto del Zanjón, acuerdo que puso fin a la Guerra de los Diez Años en 1878, pero dejó abiertas profundas contradicciones dentro del movimiento independentista.

En ese contexto emergió la figura del remediano Francisco Carrillo y Morales, Mayor General del Ejército Libertador, cuya trayectoria —según se enfatizó— continúa siendo insuficientemente abordada por la historiografía nacional y local.

El subdirector del Museo, Juan Carlos Hernández Rodríguez, explicó en su declaración:

“Francisco Carrillo y Morales no es solo un nombre en los archivos militares. Es un remediano que llevó consigo la impronta de su pueblo a las guerras de independencia. Cuando hablamos del Pacto del Zanjón, hablamos también de las tensiones que vivieron nuestras comunidades. Las parrandas no estaban aisladas de la realidad política del país; son espacios donde se respiraba el clima social de cada época”.

Hernández Rodríguez subrayó además que comprender la historia local permite entender la historia nacional en su dimensión humana:

“Las Parrandas remediana han sido reflejo de las identidades sociales y políticas. No podemos estudiar nuestras fiestas desligadas de los procesos independentistas, porque ambas forman parte del mismo tejido histórico”.

Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

Otra de las acciones desarrolladas fue la actividad “Gestión y salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial», realizada con el apoyo de la promotora cultural Tania Crespo. La propuesta acercó a jóvenes estudiantes al texto “Rumbas, cantos y formatos parranderos en Remedios”, de Erick González Bello y Juan Carlos Hernández Rodríguez, publicado por el sello editorial del CIDMUC Musicología Cuba.

El estudio examina la evolución musical parrandera en la antigua villa, analizando transformaciones rítmicas, instrumentales y estructurales. Para el subdirector del museo, este tipo de investigación “garantiza que la tradición no se limite a la repetición, sino que se comprenda en su profundidad histórica y musicológica”.

Cultura y prevención social

En una línea de trabajo que articula patrimonio y responsabilidad social, el Museo acogió la conferencia “Efectos negativos de las Drogas a la salud. ¿Cómo lograr estilos de vida saludables?”, dirigida a estudiantes de secundaria básica, politécnico y preuniversitario.

La actividad, impartida por la metodóloga de salud escolar en el municipio de Remedios, Yaquelin Ana García Cuéllar y el propio Juan Carlos Hernández Rodríguez, evidenció una arista menos visible pero igualmente relevante de la cultura: su función formativa.

Como señaló Hernández Rodríguez:

“Las Parrandas también reflejan problemáticas sociales. Si queremos preservar nuestra identidad, debemos formar ciudadanos conscientes. La cultura no puede estar divorciada de la salud ni de la ética social”.

Con estas acciones, el Museo de Las Parrandas, primero de arte popular en Cuba, consolida un modelo de gestión cultural donde historia, identidad, música y formación cívica convergen en un mismo proyecto institucional.

Imágenes: Erick González Bello.