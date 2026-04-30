Cuba gana a Dominicana en Copa Caribe de balonmano

EL ELENCO cubano que participa en la Copa Caribe de Balonmano de Santo Domingo 2026 consiguió su segunda victoria al hilo, tras vencer al conjunto anfitrión. Los de la Mayor de las Antillas lograron imponer su juego desde el comienzo del partido, y al descanso ya ganaban 16-14. En la segunda mitad ampliaron la ventaja y sellaron el éxito con pizarra de 35-30, en un choque de ofensiva copiosa por ambos bandos. Por los ganadores sobresalieron Adrián Azcuy, con nueve goles; y Osmany Miniet, dueño de ocho dianas, idéntico registro que en el primer choque ante Costa Rica. Esta victoria coloca a los cubanos y a un paso de la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Otro éxito no solo les garantiza el principal objetivo para este torneo, que esa inclusión, sino que los coloca en posición de pelear por una medalla en el evento. La Copa también tiene matices de tope de confrontación de cara a la cita multideportiva regional del verano próximo.