Cuba ascendió al puesto 10 del medallero

Instalada en el décimo lugar del medallero iniciará la delegación cubana la jornada de este jueves en los II Juegos Panamericanos Júnior, con sede en esta ciudad, de la que ya se han despedido concursantes de varios deportes.

Otros se aprestan a animar las intensas jornadas como son el clavados, taekwondo, tenis de mesa y velas, todos con presencia de exponentes de la Isla, que tomarán el relevo de remeros y judocas, responsables de los dos títulos conquistados hasta el momento.

En la Bahía de Asunción los hombres del bote de cuatro par de remos cortos bajaron el telón este miércoles con un espectacular desempeño que les valió el título, mientras que del tatami emergió la presea de plata ganada por el equipo mixto, que selló el mayor aporte de premios hasta el momento.

La suma de dos preseas de oro, una de plata y un par de bronces catapultaron a los cubanos al top-ten del ordenamiento por naciones, que sigue teniendo a Brasil en lo más alto con balance de 44-21-26, muy por delante de Estados Unidos, que exhibe cifras de 14-21-20 en su casillero.

En la más reciente fecha de competencia hubo presencia de la Mayor de las Antillas en la gimnasia rítmica, con acceso a finales con sus dos programas del conjunto: los de cinco aros y cinco pares de mazas.

Nota de 13.650 puntos –que pudo ser mejor– situó al primero de ellos en el lugar siete, y para el otro quedó reservada la octava plaza, gracias a una valoración de 15.650 unidades.

«Realmente lo hicieron mejor que las notas que recibieron. Las calificaciones no fueron justas, y eso nos deja insatisfechas», comentó la comisionada nacional Yainet Villalta, convencida de que ambas actuaciones tuvieron calidad para quedar en un mejor lugar.

«Las niñas lo hicieron bien, aunque queda trabajar mucho más. Pero estamos seguras de que su desempeño superior a la evaluación», agregó Villalta, quien también reconoció el esfuerzo de Lizabeth Godales en el evento individual, aunque no logró pasar a ninguna final.

En otras actuaciones de la jornada, el equipo femenino de voleibol fue barrido en cuartos de final por el de República Dominicana y ahora tendrá que enfrentar a las locales en el segmento para definir los lugares del quinto al octavo.

Peleando también por esos puesto se presentarán las muchachas del equipo de balonmano, por con la chilenas como oponentes.

En las piscinas la habanera Andrea Becali llevó su marca personal hasta los 26:39 segundos en los 50 metros estilo libre, para quedar octava en la final A. Su compañera Laurent Estrada no pudo incluirse en esa discusión de medallas, pero con 26:99 se ubicó sexta en la final B.

Laurent, quien mejoró aquí su propio récord nacional de los 100 metros estilo espalda, cierra su participación con los 200 metros combinados individual