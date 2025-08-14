Rinden en Caibarién homenaje a Fidel en el aniversario 99 de su natalicio

Caibarién conmemoró el Aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con un acto desarrollado en el parque Camilo Cienfuegos del Malecón en una jornada que tiene un programa de actividades que incluye además eventos culturales y recreativos para todas las edades.

Durante el encuentro, se rememoraron episodios clave de la relación de Fidel con Caibarién, como su visita tras el huracán Kei y su firmeza durante el secuestro de los 11 pescadores en 1970. Lieter Cortiza, primera secretaria del Comite Municipal de la UJC, ratificó el compromiso de continuar su obra.

El homenaje contó con la presencia de autoridades del Partido, el Gobierno, la UJC, representantes de las FAR, el MININT, los CDR y jóvenes destacados que acompañaron el tributo, que incluyó presentaciones artísticas y la reafirmación del compromiso con el legado de Fidel.

Seguido del acto se desarrolló una bicicletada desde la Constructora Militar hasta el gobierno, a la par de otras actividades organizadas para el disfrute de los niños y la familia.

Las actividades refrendan la vigencia del pensamiento fidelista, especialmente su confianza en la juventud como protagonista de la historia. Con el llamado «¡Yo soy Fidel!», Caibarién reafirma su lealtad al líder que, 99 años después de su nacimiento, sigue guiando a Cuba hacia el futuro.

*Con información de Maria Isabel Morales Guerra