En la Era del Español Digital: algoritmos con tildes y ética

La publicación este abril de nuevas directrices internacionales y el avance del proyecto LEIA de la Real Academia Española marcan un punto de inflexión para la generación de textos por la IA

La comunicación contemporánea atraviesa un territorio donde la frontera entre la creación humana y la sintaxis algorítmica se vuelve cada vez más tenue.



En este escenario, se inscriben documentos regulatorios recientes como el Manual sobre Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, publicado el pasado 18 de abril por el Consejo de Europa.



Dicho documento establece que la responsabilidad editorial no puede ser delegada en códigos computacionales. Advierte además que la transparencia no es una opción estética, sino un requisito de integridad para cualquier organización que emplee sistemas de inteligencias artificiales generativas para informar a la ciudadanía.

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Imagen ilustrativa: Shutterstock

Por otra parte, con la entrada en vigor de las normas de transparencia de la Ley de IA europea, prevista para agosto de este mismo año , la obligatoriedad de etiquetar claramente los contenidos generados por máquinas se vuelve una pieza clave del ecosistema informativo.



El Español de las máquinas



En este contexto de vigilancia ética, la llamada «era del español digital» cobra una relevancia estratégica sin precedentes. No se trata solo de un cambio tecnológico, sino de una transformación profunda en la identidad misma de una lengua que comparten más de 600 millones de personas.



El proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial), impulsado por la Real Academia Española y reforzado con inversiones estratégicas en este bienio, busca precisamente que los cerebros artificiales no solo hablen español, sino que lo hablen con la corrección y la variedad que el idioma merece.



La soberanía lingüística se juega ahora en las bases de datos y en los modelos de entrenamiento que alimentan a los grandes sistemas conversacionales.



La integración de la inteligencia artificial en la generación de textos plantea un desafío técnico y cultural: evitar la erosión del castellano frente a modelos entrenados mayoritariamente bajo estructuras anglosajonas.

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Imagen ilustrativa: generada por IA para CubaSí

La preocupación de las academias de la lengua se centra en la posible simplificación de la sintaxis y el empobrecimiento del léxico si las máquinas se limitan a replicar un español neutro o híbrido.



Según el anuario El español en el mundo 2025, presentado por el Instituto Cervantes en octubre último, existe un impacto de los modelos de lenguaje en la riqueza del español, que ha de reivindicarse.



La automatización masiva de contenidos supone el riesgo de una estandarización del idioma hacia una versión funcional, pero carente de matices regionales, lo cual podría desdibujar la riqueza cultural que el castellano ha acumulado durante siglos de historia compartida.

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Foto ilustrativa: tomada de elbalconsilver es

Esta transformación digital también redefine la noción de autoría y el uso de los signos en la red. porque el español se vuelve más directo, a veces más emocional, pero también más vulnerable a los sesgos algorítmicos que pueden perpetuar estereotipos o desigualdades.



El Sur Global frente al colonialismo algorítmico



El mapa de la ética en la inteligencia artificial no puede dibujarse únicamente desde los centros de poder de Bruselas o Silicon Valley. En América Latina y el Caribe, la discusión sobre el uso de sistemas de IA generativas adquiere una dimensión de resistencia cultural y soberanía digital.



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Foto ilustrativa: ClaroVTR

El riesgo de un «colonialismo algorítmico» es una amenaza latente porque los modelos de lenguaje a menudo se entrenan con datos que no reflejan la diversidad léxica, los giros idiomáticos ni la realidad social de la región.

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Imagen ilustrativa: generada por IA para CubaSí

Según el reporte actualizado de la UNESCO sobre la Ética de la IA en América Latina, resulta imperativo que las naciones del Sur Global desarrollen sus propios repositorios de datos para evitar que la «era del español digital» se convierta en una uniformidad impuesta desde el exterior, como una especie de gramática de diseño ajeno.



En este sentido, la generación automatizada de textos en el llamado tercer mundo enfrenta el desafío crítico de la brecha de representación. Es fundamental no invisibilizar las identidades locales bajo una capa de neutralidad artificial o, peor aún, de sesgos importados.

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Imagen ilustrativa: Adrien / Unsplash

Como se analiza en documentos estratégicos de la CEPAL, la comunicación en estas latitudes exige marcos regulatorios que protejan la propiedad intelectual de sus gentes y fomenten una tecnología que hable con las preocupaciones y los acentos propios.



El compromiso debería ser universal porque un algoritmo que solo respeta la gramática es una herramienta útil, pero aquel que respeta la diversidad cultural de todo el planeta es, sencillamente, una conquista de la civilización.



Además, la inteligencia artificial generativa ha llegado para quedarse, pero el control sobre el la veracidad, la intención y la belleza de la palabra escrita sigue siendo, afortunadamente, una prerrogativa de la inteligencia humana.