Estudiantes de la Escuela para profesores de educación física y deportes Comandante Manuel Fajardo de Caibarién respaldan la Revolución con la firma por la Patria.

En el marco del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, estudiantes y trabajadores de la Escuela para Profesores de Educación Física y Deportes “Comandante Manuel Fajardo” de Caibarién ratificaron su compromiso con la Paz al firmar por la Patria.

La iniciativa, surgida desde la sociedad civil, reafirma la vocación de Cuba por la paz y, al mismo tiempo, la firme disposición de defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia. Con la firma de los estudiantes de la EPEF de la Villa Blanca, se denuncian las medidas de bloqueo y asfixia económica que afectan al pueblo cubano, al tiempo que se reclama el derecho legítimo de vivir en paz.

El gesto constituye un respaldo a la Revolución y a sus principios, y refleja la voluntad de desenmascarar campañas mediáticas que buscan distorsionar la realidad de la Isla. Con esta acción, de los estudiantes de la EPEF de Caibarién se suman al llamado nacional de resistencia, unidad y defensa de la soberanía.

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