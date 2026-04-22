Esclarecer las cuentas

¿Cómo marcha en Villa Clara la Declaración Jurada y el pago de tributos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026?

El pasado 30 de marzo concluyó en Villa Clara el pago de impuestos sobre utilidades, correspondiente a todas las personas jurídicas de la provincia. Al cierre de esa fecha, el territorio culminó con un 99.9 % de cumplimiento la campaña de utilidades del sector estatal, que incluye empresas, mipymes, proyectos de desarrollo local y cooperativas no agro pecuarias.

Aunque la normativa exige que el proceso se realice mediante declaraciones impresas en las sedes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), en esta ocasión se flexibilizó la medida y se acepta ron declaraciones en formato digital y con firma electrónica.

Como en años anteriores, los beneficios fiscales se mantuvieron: quienes declararon y pagaron antes del 28 de febrero recibieron la bonificación del 5 % de la cuantía correspondiente; en tanto quienes utilizaron los canales digitales de pago obtuvieron un des cuento del 3 % del importe a pagar.

Aun así, pocos días antes de vencerse el plazo solo se alcanzó el 69.60 %, con 157 empresas que aún no habían presentado su declaración. Un breve repaso a los registros de la ONAT en Villa Clara arroja que tal comportamiento responde, precisamente, a una «serie histórica».

Por lo general, las entidades pagan el mayor monto antes del 28 de febrero. Después hay una línea estable, y cuando ya se acercan las dos semanas de cumplirse el pago del impuesto, entonces completan el proceso.

El pago de impuestos sobre utilidades por parte de personas jurídicas responde a la actual campaña de declaración jurada (DJ) y pago de tributos para el Ejercicio Fis cal 2026, que se desarrolla en todo el país desde el pasado 5 de enero.

Hasta el 30 de abril sigue vigente la DJ del impuesto de ingresos personales en el caso de artistas, trabajadores de la Cultura o de asociaciones y sucursales extranjeras. También están sujetos a declarar, en el sector agropecuario, los usufructuarios de tierra, tenedores de ganado sin tierra y otros productores agrícolas.

Por otra parte, continúa la declaración jurada de los dividendos, que son para todos aquellos socios de mipymes obliga das a declarar. En cuanto al impuesto del transporte terrestre y de embarcaciones —conocido como pago de la chapa—, cabe destacar que este año se incrementa cinco veces el importe a tributar.

Todas estas campañas tributarias ad quieren notable importancia en cada localidad y en la economía nacional, a tono con el primer objetivo del Programa económico y social del Gobierno para 2026: propiciar un entorno macroeconómico que favorezca la actividad productiva y el incremento de los ingresos externos.

Para el logro de esta meta, la máxima dirección del país le confiere al Ministerio de Finanzas y Precios, entre otras responsabilidades, la de mantener el déficit fiscal en los niveles aprobados, adecuando las medidas presupuestarias al actual contexto. Para ello, se prevé identificar nuevas fuentes de ingresos al presupuesto del Estado, reducir gastos asociados a la actividad presupuestada, reforzar el control del gasto público, hacer un uso eficiente de los recursos materiales y financieros, perfeccionar los mecanismos de control para incrementar los ingresos al presupuesto estatal y reducir la evasión fiscal.