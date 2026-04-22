Celebran en Villa Clara aniversario 32 del CITMA

La comunidad científica villaclareña ratificó su compromiso con el desarrollo de la provincia y con el futuro de la Patria en el acto central provincial por el aniversario 32 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

La decisión y el compromiso de continuar aportando al desarrollo del país y ofrecer entrega, inteligencia y corazón por el futuro de la Patria, fue la idea enarbolada durante la celebración del acto central provincial por el aniversario 32 de la fundación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Villa Clara.

“Esta fecha nos convoca a ser mejores para transitar hacia el futuro, consolidando una nación solidaria, independiente, democrática y sostenible”, dijo la doctora María del Carmen Velasco, delegada del CITMA en Villa Clara, quien enumeró logros del sector en el territorio con impactos favorables para consolidar el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia, con la innovación como esencia en el tejido empresarial y todas las formas de gestión para lograr una provincia más innovadora con productos y servicios de mayor calidad, aún en un escenario muy complicado.

Durante la actividad, el Partido y el Gobierno de Villa Clara reconocieron al CITMA por su impronta en el quehacer social y económico durante más de tres décadas, un homenaje al que se unieron otras instituciones y organismos.

De igual manera, con la presencia de Yaineris Aday Quintana, secretaria provincial del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, la ocasión fue propicia para entregar la condición de centro destacado en la emulación socialista a la Delegación Territorial del CITMA y la Unidad Empresarial de Base ServiCitma, mientras que otras entidades del sector también resultaron distinguidas por su valiosa contribución en el campo de la investigación-producción.

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Asimismo, un grupo de trabajadores fueron acreedores de la Medalla “Rafael María de Mendive” que otorga el gremio por la consagración a las tareas del ramo por más de 20 y 25 años de manera ininterrumpida. Entre ellos, la Master Lourdes María Castelo Valdés, subdelegada del Citma.

A propósito, enfatizó: “En todo este tiempo he adquirido mucho aprendizaje, concientización, afán por resolver los problemas medioambientales de Villa Clara. El Citma ha representado para mí una escuela, son años de mucho trabajo con el pueblo, de intensa preparación junto con el Partido, el Gobierno, las instituciones, para elevar la calidad ambiental, también han sido tiempos de sacrificio, porque es preciso aprender con todo lo nuevo que aparece en esta temática, es lo que nos impone como especialistas, estudiar mucho, y consagrarnos más”, aseveró Castelo Valdés.

También Onelio Lázaro Martínez Pérez, Director del Centro de Información y Gestión Tecnológica del Citma (CIGET) en Villa Clara, recibió la Medalla “Rafael María de Mendive” con el compromiso de su colectivo de hacer más por su provincia.

“Yo empecé a trabajar a los 19 años y tengo 56, también he laborado como profesor, y he visto crecer muchas generaciones, eso me enorgullece, ver cómo, a pesar de tantas complejidades, la Revolución vive y Cuba vive”, enfatizó el especialista.

En sus palabras de resumen, la delegada del CITMA aseveró: “Grandes son los retos actuales y futuros, con firmeza nos enfrentamos porque trabajamos cumpliendo con el legado de Fidel, el científico mayor; con Fidel y el Che decimos que estamos conscientes de que la Revolución es unidad, independencia”.

Y enfatizó: “Los trabajadores de este Ministerio continuarán aportando, Villa Clara innova en estos treinta y dos años de ciencia e innovación por un desarrollo sostenible”, puntualizó.

Finalmente, ratificó el compromiso de esta comunidad:

“Fidel es hoy y siempre, estamos sumados al movimiento Mi firma por la Patria, solo días nos separan de los festejos por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, donde estamos convocados bajo la consigna La Patria se defiende en un escenario cada vez más hostil y de crecientes amenazas del Gobierno de Estados Unidos, para lo que debemos estar preparados y atentos, ello significa más trabajo, más unidad, más compromisos para perfeccionar la obra de equidad y de justicia social de la Revolución Cubana”.