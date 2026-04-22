Vegueros lideran llamados a IV Liga Élite del Beisbol Cubano

Siete representantes pinareños fueron escogidos para reforzar equipos. Granma aportó cinco

Juego entre los equipos de Industriales (uniforme azul y blanco) y Pinar del Río (uniforme verde y amarillo), en la 64 Serie Nacional de Beisbol, en el Estadio Latinoamericano, en La Habana, Cuba, el 17 de diciembre de 2025. FOTO: Roberto Morejón Rodríguez/Periódico JIT (Cuba)

CON SIETE aportaciones, Vegueros de Pinar del Río fue el equipo de mayor número de jugadores llamados a fila para la IV Liga Élite del Beisbol Cubano (LEBC), que se iniciará el próximo 2 de mayo.

El cuadro vueltabajero, uno de los 10 conjuntos que quedó fuera de los seis primeros en la pasada 64 Serie Nacional de Beisbol, tributó tres jugadores de posición y cuatro lanzadores, incluido el retorno a los montículos de casa del gigante Erlis Casanova.

Detrás de los pinareños se ubicaron Granma y Sancti Spíritus, ambos con cinco jugadores.

Pinar del Río terminó noveno en la fase regular de la pasada campaña, y más allá de la remontada final de Villa Clara, que lo desplazó de la octava y última plaza para play off, sus hombres demostraron calidad y talento en el terreno de juego. Esa es la razón por la que los mentores tuvieran en cuenta, este martes, a algunos de los que más se destacaron.

Cada uno de los seis clasificados para esta IV LEBC debía escoger 20 jugadores entre aquellos que iniciaron la 64 SNB. Pero los no seleccionados, tenían opciones de incluirse en cualquier otro.

Así, el lanzador tunero Rubén Rodríguez fue solicitado por Holguín y el zurdo matancero Naikel Cruz, quien se desempeñaba en el exterior, vuelve a las filas de los Cocodrilos de Armando Ferrer.

Como nota destacada, le presencia ahora en sus décimos equipos en series nacionales de los sluggers Frederich Cepeda y Yordanis Samón.

Según reportó a JIT el estadístico Arnelio Álvarez, el espirituano Cepeda exhibe 26 campañas cubanas con inclusión en los conjuntos de Sancti Spíritus, Ganaderos, Artemisa, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Centrales, Industriales, Villa Clara, Matanzas y ahora Mayabeque.

Entretanto, el camagüeyano Samón muestra participación en 23 series nacionales, con los colectivos de Camagüey, Granma, Matanzas, Isla de la Juventud, Holguín, Industriales, Ciego de Ávila, Orientales, Ganaderos y ahora con Mayabeque.

Patrimonio cultural de la nación, el beisbol ha recibido una vez más el máximo apoyo de las autoridades deportivas de la Isla, a pesar de las dificultades económicas que se afrontan.

Pero el pueblo goza con su beisbol, que es pasión. Y aunque sean apenas seis equipos en pugna en la LEBC, los hinchas de los 10 restantes no clasificados apoyarán a ese conjunto que convocó a los suyos.

«No podemos esperar que el certamen sea perfecto de inmediato, porque necesitamos incluir a los mejores peloteros de Cuba y otros que se desempeñan en ligas extranjeras. Pero nos toca a todos apoyar en estos momentos para que la población disfrute», expresó Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado nacional de beisbol.