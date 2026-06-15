Alemania goleó a Curazao en su debut en el mundial de fútbol

LA SELECCIÓN alemana no tuvo piedad en su debut del grupo E en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En un partido disputado en el NRG Stadium de Houston, la «Mannschaft» endosó un contundente 7-1 a la debutante Curazao, en un encuentro que dejó varios hitos para la historia. El marcador final refleja la diferencia abismal entre ambos conjuntos, pero el partido tuvo un guion peculiar, hasta sorpresivo pudiera decirse por el gol de los curazoleños. Alemania se adelantó rápidamente gracias a un gol de Felix Nmecha a los 6 minutos. Sin embargo, la sorpresa llegó en el minuto 21, cuando Livano Comenencia logró el empate para Curazao, anotando el primer gol en la historia de la isla caribeña en una Copa del Mundo. La alegría duró poco: antes del descanso, Alemania ya ganaba 3-1 con tantos de Nico Schlotterbeck y el primero de un doblete de Kai Havertz (de penalti) . En la segunda mitad, el vendaval teutón resultó imparable para sus rivales. Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y el propio Havertz redondearon la cuenta final de la goleada. UN 7-1 CON PARALELISMOS HISTÓRICOS Este resultado no es una anécdota para Alemania, sino que la coloca en una selecta lista. El 7-1 evoca, inevitablemente, a la célebre semifinal del Mundial de Brasil 2014, en la cual los alemanes humillaron a la Canarinha en Belo Horizonte con el mismo marcador. Curiosamente, el portero Manuel Neuer fue titular en aquella histórica noche y también en este partido ante Curazao. Además, la selección alemana igualó un récord peculiar: el de la mayor goleada en un partido de debut en un Mundial, empatando con el 7-1 de Italia sobre Estados Unidos en 1934. Si bien está no constituye la mayor goleada histórica en estas citas, pues lejos está del 10-0 propinado por Hungría a El Salvador en España 1982, ni siquiera la mayor conseguida por los alemanes que ya golearon 8-0 a Arabia Saudita en Corea del Sur y Japón 2002, si lanzaron un serio aviso a sus rivales de su candidatura a levantar la Copa. EMOCIONES EN DALLAS En otro encuentro, este del Grupo F, disputado en la ciudad de Dallas, Países Bajos y Japón protagonizaron un vibrante empate a dos goles. Los europeos se adelantaron en dos ocasiones en el marcador, pero los asiáticos demostraron una encomiable capacidad de reacción para igualar el partido en los instantes finales. Virgil van Dijk y Crysencio Summerville anotaron para la «Naranja Mecánica», mientras que Keito Nakamura y Daichi Kamada, este último a dos minutos del final, firmaron las tablas definitivas. El resultado deja dudas sobre la Naranja Mecánica, una de las selecciones que siempre parte como favoritas en citas del orbe. VICTORIA OCEÁNICA Por su parte, en el Grupo H, Australia logró un trabajado triunfo frente a Turquía. Los Socceroos, que enfrentaban a una siempre combativa selección turca, supieron hacer valer su solidez defensiva y su eficacia de cara al arco contrario para llevarse los tres puntos en lo que promete ser un grupo parejo. Este resultado coloca a los oceánicos como primeros líderes de su sector, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre los otros dos integrantes de la zona, España y Cabo Verde.