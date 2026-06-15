Realizan acto de cambio de pañoletas en Caibarién

Pioneros de la escuela José Martí Pérez de Caibarién, sede del acto municipal, cambiaron sus pañoletas azules por las rojas, pasando de ser moncadistas a pioneros Jose Martí. Un evento efectuado en cada escuela primaria del municipio, lo que simboliza su avance en la organización pioneril.

Además del cambio de pañoleta, se hizo entrega del emblema de pioneros exploradores y la Distinción Catorce de Junio, última de la emulación pioneril del curso escolar, la cual reconoció a los estudiantes más integrales de cada destacamento.

En el acto se rindió homenaje al natalicio de Enesto Che Guevara y Antonio Maceo Grajales y contó con el apoyo de los Consejos de Escuela y Educación, la Unión de jóvenes Comunistas (UJC), del Gobierno, la Asociación de Combatientes de la Revolución de Cubana, y otros líderes, reflejando el trabajo conjunto por la educación patriótica.

Finalizó la cita con unas palabras de Leidy Taimaris Moreno Ruiz, Miembro Del Buró del Partido y Presidenta De Los Pioneros, quien resaltó la importancia de este paso en la formación de los jóvenes.

Con este acto se Insta a los pioneros a ser dignos continuadores del legado martiano y a su vez reafirma el compromiso con la formación de las nuevas generaciones en los valores de la Revolución.

Imagen: de la autora.