Debut ante Marruecos genera expectativas y cautela en Brasil

El debut de Brasil hoy ante Marruecos en la Copa del Mundo de fútbol es esperado en el gigante sudamericano con una mezcla de expectativa histórica, presión competitiva y cautela ante un rival en ascenso

Medios brasileños de prensa coinciden en que el estreno de la selección este sábado será una prueba de alto nivel competitivo, marcada por una preparación final intensa, ajustes de última hora y el reconocimiento creciente del rival africano como uno de los equipos más organizados del torneo.

La cobertura de la prensa de Brasil describe este partido del Grupo C como una apertura complicada para la Canarinha, no solo por la calidad del adversario, sino por el contexto de reconstrucción que atraviesa el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

Varios portales señalan que el conjunto llega tras un ciclo irregular y con dudas sobre su equilibrio defensivo, lo que obliga a una postura más cautelosa desde el inicio del torneo.

Analistas citados por el portal UOL destacan que Marruecos debuta con un nivel competitivo elevado, sustentado en su rendimiento reciente y en la continuidad de un proyecto que lo consolidó como una de las revelaciones del fútbol mundial.

En entrevista con Prensa Latina el pasado mes, el reconocido periodista deportivo Juca Kfouri ya había manifestado que el conjunto africano representa el principal obstáculo para Brasil en la fase inicial del torneo, “no solo por ser el estreno, que siempre es un partido complicado, sino por el hecho de que Marruecos hoy tiene una selección muy respetable”.

Asimismo, en recientes declaraciones a UOL Kfouri consideró que el once africano llega más preparado, si bien manifestó que Brasil sigue siendo favorito para el partido de hoy, el cual deberá afrontar “con mayor cautela”.

Un análisis del portal Globo Esporte subraya que Marruecos combina presión alta, transiciones rápidas y jugadores de gran nivel físico y técnico, pero apunta que también puede mostrar desequilibrios cuando pierde intensidad, lo que abre espacios para el ataque sudamericano.

A su vez, el portal O Tempo analizó cambios recientes en la estrategia de Marruecos que generan algunas vulnerabilidades, entre ellas que asume mayores riesgos en la construcción del juego y concede espacios a la espalda de los laterales.

“Es precisamente en este escenario donde Brasil puede encontrar oportunidades. La velocidad de Vini Jr. y Raphinha puede ser un arma importante para atacar los espacios que deja la defensa marroquí”, consideró el medio.

Independientemente de esos criterios especializados, cuando la Verdeamarela tenga su inauguración este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos, el gigante sudamericano estará movilizado frente a las pantallas para apoyar al equipo nacional.

Porque, en Brasil, más allá de las evaluaciones y pronósticos, también hay muchas esperanzas depositadas en el desempeño de la única selección del mundo que se ha coronado en cinco ocasiones, y que no desiste de ir en busca de su sexta Copa.