Todos los días por el medio ambiente

Defender el medio ambiente, consientes de la importancia que tiene para proteger la vida , fue el compromiso de todos los participantes en el encuentro realizado en la sede de: Muestra de ciencias naturales en Caibarién.

El licenciado Martín Núñez Rodríguez, fundador del Grupo espeleoarquelogico Cayó Barien , con más de cuarenta y ocho años de experiencia en las investigaciones relacionadas con la naturaleza y su conservación comentó sobre la importancia de ganar en una conciencia ambiental y proteger el planeta en qué vivimos.

El también miembro de la Sociedad Espeleologíca de Cuba explicó sobre el origen de la fecha y todo lo que se puede hacer para proteger el entorno en que vivimos

Además el experimentado pedagogo, investigador y gestor ambiental se refirió a los fundamentales problemas ambientales que afectan a la Villa Blanca. Como son el vertimientos de residuales líquidos y solidos en sitios no autorizado para tales fines.

Los pioneros del Proyecto Semillitas de amor, que coordina la máster en ciencias Lourdes Millár, y gestora ambiental de la escuela primaria Luis Arcos intercambiaron con el profesor Núñez Rodríguez sobre el medio ambiente y su conservación.

Por su parte la máster en ciencias Lellanis Fariña, coordinadora del proyecto: Muestra de ciencias naturales en Caibarién, y especialists del Centro de Estudios y Servicios ambientales en Villa Clara convocó a todos los presentes a defender a las aves marinas que aún son cazadas ilegalmente en la localidad

Y se refirio a la necesidad de conservar los manglares y su importancia como barrera natural para las comunidades costeras y como sitio de reproducción de varias especies de peces y aves.

En el encuentro por el Día del medio ambiente, el licenciado Juan Duvier León González, miembro del grupo Cayo Barien , comentó sobre el marco jurídico legal que protege el patrimonio natural

También el investigador se refirió a las comunidades aborigenes que habitaron en el territorio y su relación con el medio natural.

En un segundo momento de su intervención el licenciado Martín Núñez Rodríguez explicó sobre las especies de la fauna endémicas nacionales y las locales ,como son la jutia rata de cayó Fragoso, los chipojos azul y el enano también únicos de los cayos de esta región.

A la celebración por el Día mundial del medio ambiente en Caibarién asistieron varios miembros del proyecto de Educación ambiental de las comunidades costeras de Villa Clara que implementa el Centro de Servicios ambientales de Villa Clara.

Imagen: tomada de Internet.