Un carné que celebra capacidades

Entregan carné a miembros de la asociación de personas en situación de discapacidad intelectual de Caibarién

La Asociación de Personas en situación de discapacidad intelectual (ACPEDÍ) entregó el carné a setenta y nueve caibarienenses que a partir de ahora integran de manera formal la organización.

En el parque La Libertad se reunieron para otorgarle la acreditación y los acompañaron familiares, representantes de Salud, Educación e invitados.

La ACPEDÍ se constituyó en esta fecha de junio hace tres años y acto seguido se conformó la Asociación de base en Caibarién, quienes ahora recibieron su carné comenzaron a participar en las actividades programadas.

Una amplia gama de discapacitados la conforman de diferentes edades, sexo y síndromes. Al decir de su presidenta Anisley Alfonso Palacios, a partir de ahora continuarán con mayor empeño en el trabajo para su inserción en la sociedad y y para elevar la conciencia sobre tales discapacidades.

Imagen: de la autora.