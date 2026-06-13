sábado, junio 13, 2026
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Un carné que celebra capacidades

Leticia Braojos

Entregan carné a miembros de la asociación de personas en situación de discapacidad intelectual de Caibarién

La Asociación de Personas en situación de discapacidad intelectual (ACPEDÍ) entregó el carné a setenta y nueve caibarienenses que a partir de ahora integran de manera formal la organización.

En el parque La Libertad se reunieron para otorgarle la acreditación y los acompañaron familiares,  representantes de Salud,  Educación e invitados.

La ACPEDÍ se constituyó en esta fecha de junio hace tres años y acto seguido se conformó la Asociación de base en Caibarién,  quienes ahora recibieron su carné comenzaron  a participar en las actividades programadas.

Una amplia gama de discapacitados la conforman de diferentes  edades, sexo y síndromes. Al decir de su presidenta Anisley Alfonso Palacios, a partir de ahora continuarán con mayor empeño en el trabajo para su inserción en la sociedad y y para elevar la conciencia sobre tales discapacidades.

Imagen: de la autora.

Leticia Braojos

Leticia Braojos

Periodista y asesora de programas radiales en la emisora Radio Caibarién

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