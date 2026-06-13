Comienza servicio de triciclos eléctricos asignados al transporte

Cinco triciclos eléctricos asignados por el Ministerio de Transporte comenzaron a prestar servicios esta semana en Caibarién.

Gran aceptación en los pobladores han tenido sobre todo el precio de los viajes locales y a mayor distancia. En áreas cercanas del pueblo cada pasajero debe pagar diez pesos, mientras que a la playa, Cambaito, el reparto Van troi 2 y Reforma el precio es de 25 pesos.

A la comunidad Dolores y a Remedios el pago es de veinticinco pesos por persona, lo informó Juan Emilio Méndez González, director de la Unidad Empresarial de Base Transporte de Caibarién.

La piqueta es en el parque La Libertad y los conductores son choferes de la entidad de transporte local. Cada equipo muestra el listado de precios a la vista de los pasajeros, agregó.

En el inicio el servicio es e siete de la mañana a dos de la tarde para después cargarlos. Al decir del director de la UEB variará en el futuro mientras analicen las experiencias en el servicio y cualquier duda puede ser aclarada en dicha empresa y por vía telefónica.

Imagen: de la autora.