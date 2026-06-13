Escaramujo para el arte

Efectuado en Caibarién el evento municipal Escaramujos

Múltiples unidades artísticas de diferentes manifestaciones, participaron en el programa competitivo del evento Municipal Escaramujos realizado en Caibarién este mes de junio.

Este encuentro durante años provincial ante las nuevas circunstancias se mueve a los territorios, tiene como fin mostrar la labor de los instructores de arte e incluso su inclusión artística como actores, bailarines, pintores o intérpretes, estimula de esa manera las inquietudes personales de cada uno en el arte.

En el caso de Caibarién se presentó una unidad artística por instructor participante en el Escaramujos, inició con la presentación de una exposición de artes plásticas y más tarde la presentación de las unidades artísticas en el Teatro de la Casa de Culltura «Manuel Corona» donde el jurado conformado por especialistas entregó los lauros.

En artes plásticas recibió el premio la instructora Amalia Llanes, en danza las promotoras culturales Caridad Valdéz García y Milagros Medina, José Manuel Ortega obtuvo lauro en música y en teatro obtuvo mención la instructora Yine Pérez y premio Marcelo de Armas.

Destacó el evento por la calidad de las unidades artísticas presentadas y las iniciativas materializadas por los organizadores.

Imagen: tomada de Internet.