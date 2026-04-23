Concluye primera copa de patinaje «Victoria de Girón»



En Caibarién concluyeron las acciones de la primera copa de patinaje, Victoria de Girón, que contó con la participación de atletas de Sancti Spíritus y de la Villa Blanca.

A decir se Laritza Rodríguez Jiménez, entrenadora del municipio, la Copa fue fructífera para sus pupilos, muchos de los cuales se subieron en el podio, confirmando que este deporte va por buen camino.El compromiso es al próximo año, ampliar la participación y buscar mejorar aún más las condiciones del evento.

Se compitió en categorías pioneriles y escolares en velocidad y carreras de fondo.

Imágenes: Roberto Rodriguez Gonzalez.