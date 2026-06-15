El cementerio de las ideas y el Imperio de las métricas

La acumulación de méritos verificables parece haber sustituido, en algunos espacios, la valoración de la influencia intelectual

La historia de la universidad es, en gran medida, la historia de la libertad intelectual. Desde sus orígenes, estas instituciones fueron concebidas como lugares donde las preguntas tenían más importancia que las respuestas definitivas y donde el pensamiento encontraba las condiciones necesarias para desarrollarse sin las limitaciones de la utilidad inmediata. La universidad no solo formaba profesionales; también contribuía a formar ciudadanos, preservar la memoria colectiva y alimentar la vida cultural de las naciones.

Sin embargo, durante las últimas décadas se ha consolidado un fenómeno que ha transformado profundamente el funcionamiento de muchas instituciones de educación superior. De manera progresiva, la producción de conocimiento ha comenzado a estar subordinada a sistemas de evaluación que privilegian indicadores cuantificables por encima de valores intelectuales difícilmente reducibles a estadísticas. Lo que en principio surgió como un conjunto de herramientas para medir determinados aspectos de la actividad académica ha terminado convirtiéndose, en numerosos casos, en el centro mismo de la vida universitaria.

La universidad contemporánea parece vivir bajo el imperio de las métricas.

Los rankings internacionales, los índices de citación, las categorías docentes, las acreditaciones institucionales y la obsesión por publicar en determinadas revistas científicas han configurado una nueva cultura académica. En ella, la relevancia de una investigación suele medirse por el lugar donde aparece publicada antes que por su impacto cultural o social; el prestigio de un profesor depende frecuentemente de indicadores verificables antes que de su influencia intelectual; y la calidad institucional se evalúa mediante criterios estandarizados que rara vez logran reflejar la complejidad de una comunidad universitaria.

La paradoja es evidente. Mientras las universidades producen cada vez más artículos, una parte importante de la sociedad percibe que estas instituciones participan menos en los grandes debates culturales de su tiempo. Nunca se había publicado tanto; sin embargo, resulta legítimo preguntarse si se está pensando mejor.

La expansión de los rankings universitarios ha contribuido notablemente a esta transformación. Concebidos como instrumentos para comparar instituciones, han terminado promoviendo una noción homogénea de excelencia académica. Universidades con contextos históricos, culturales y sociales profundamente diferentes son evaluadas a partir de criterios similares, generalmente asociados a la producción científica medible, la internacionalización y la visibilidad en determinadas bases de datos.

Como consecuencia, muchas instituciones comienzan a organizar sus prioridades alrededor de aquello que mejora su posición en esas clasificaciones. La preocupación por responder a las necesidades culturales o históricas de una comunidad puede quedar relegada frente a la necesidad de incrementar indicadores capaces de producir reconocimiento internacional.

La universidad deja entonces de mirarse en el espejo de su sociedad para comenzar a mirarse en el espejo de las estadísticas.

En ese proceso, la historia, las humanidades y los estudios culturales suelen ocupar una posición particularmente vulnerable. Las investigaciones relacionadas con la memoria histórica, las identidades nacionales, las tradiciones populares o los procesos culturales locales raramente generan el mismo volumen de citaciones que determinadas áreas científicas favorecidas por los sistemas internacionales de evaluación. Esto no significa que sean menos importantes. Significa, simplemente, que resultan menos visibles dentro de los mecanismos dominantes de medición académica.

El resultado es una contradicción preocupante. Precisamente cuando numerosas sociedades enfrentan desafíos relacionados con la pérdida de referentes culturales, el debilitamiento de la memoria histórica y la erosión de las identidades colectivas, una parte considerable de la actividad universitaria se orienta hacia objetivos definidos por parámetros externos a esas realidades.

La cultura deja de ser una prioridad para convertirse en una variable secundaria.

A esta situación se suma el creciente peso de las categorías docentes y los sistemas de acreditación profesional. En numerosos entornos universitarios, la carrera académica está condicionada por una compleja estructura de requisitos que incluyen publicaciones, certificaciones, cursos, eventos científicos y múltiples evidencias documentales. Aunque estos mecanismos buscan garantizar determinados estándares de calidad, también generan una burocratización progresiva de la actividad intelectual.

La figura del profesor, tradicionalmente asociada a la reflexión, la enseñanza y la formación de nuevas generaciones, corre el riesgo de convertirse en la de un administrador permanente de credenciales. Una parte significativa de su tiempo se destina a cumplir exigencias formales que, aunque necesarias desde el punto de vista institucional, no siempre guardan una relación directa con la profundidad de su pensamiento o con la calidad de su trabajo pedagógico.

La acumulación de méritos verificables parece haber sustituido, en algunos espacios, la valoración de la influencia intelectual.

Algo similar ocurre con la creciente importancia atribuida a los títulos académicos. La expansión de maestrías, doctorados y otras formas de acreditación ha contribuido a fortalecer la idea de que la legitimidad del conocimiento depende esencialmente de la posesión de determinadas credenciales. Sin embargo, la historia cultural e intelectual demuestra que las ideas más transformadoras no siempre surgieron de quienes acumulaban mayores certificaciones, sino de quienes fueron capaces de observar la realidad desde perspectivas originales.

El conocimiento no puede reducirse a un diploma.

Una sociedad que confunde sistemáticamente acreditación con sabiduría corre el riesgo de perder de vista el verdadero sentido de la actividad intelectual.

Incluso herramientas concebidas para organizar la comunicación científica han terminado participando de esta lógica. Las Normas APA y otros sistemas de citación constituyen instrumentos útiles para identificar fuentes y facilitar la verificación de la información. No obstante, en numerosos espacios académicos se ha producido una inversión de prioridades que concede una importancia desproporcionada a los aspectos formales de la escritura.

Con frecuencia, estudiantes e investigadores dedican más tiempo a verificar detalles de formato que a discutir la originalidad de una idea o la profundidad de un argumento. La corrección técnica se transforma en una especie de fetiche institucional. El riesgo es evidente: una universidad puede formar especialistas en cumplir normas sin necesariamente formar pensadores capaces de cuestionarlas.

La forma termina desplazando al contenido.

La influencia de revistas indexadas en bases de datos internacionales como Scopus, Scielo y otras plataformas semejantes merece una reflexión particular. Nadie discute la importancia de difundir investigaciones rigurosas y de promover estándares de calidad editorial. El problema surge cuando la publicación en determinados espacios se convierte en el principal criterio para valorar la producción intelectual.

En esas circunstancias, muchos investigadores comienzan a escribir para los sistemas de evaluación antes que para la sociedad. Los temas son seleccionados por sus posibilidades de publicación, los enfoques se adaptan a tendencias dominantes y las prioridades académicas terminan condicionadas por criterios de visibilidad internacional.

No siempre se investiga aquello que resulta más necesario comprender. Con frecuencia se investiga aquello que ofrece mayores posibilidades de ser aceptado por una revista indexada.

Esta situación tiene consecuencias particularmente sensibles para países y culturas que necesitan fortalecer sus propios espacios de reflexión. Cuando los sistemas de legitimación académica favorecen determinadas agendas internacionales, existe el riesgo de que las problemáticas locales, las expresiones culturales propias y los estudios relacionados con la identidad nacional pierdan centralidad dentro de la producción científica.

Se produce entonces una forma sutil de dependencia intelectual. La creatividad constituye probablemente una de las principales víctimas de este proceso. Toda innovación exige libertad, riesgo y disposición para explorar caminos inciertos. Sin embargo, los sistemas de evaluación contemporáneos suelen recompensar aquello que resulta previsible, medible y compatible con criterios previamente establecidos.

Las ideas verdaderamente originales rara vez nacen de la obediencia a formularios o indicadores. Surgen de la curiosidad, de la inconformidad y de la capacidad de pensar más allá de los límites establecidos.

Cuando la producción académica se orienta fundamentalmente hacia la obtención de resultados cuantificables, la creatividad comienza a ser percibida como una actividad poco rentable. El pensamiento innovador encuentra menos espacios para desarrollarse. La universidad corre entonces el riesgo de convertirse en una institución altamente productiva desde el punto de vista estadístico, pero cada vez menos audaz desde el punto de vista intelectual.

Es importante reconocer, sin embargo, que los sistemas de métricas no son en sí mismos el origen del problema. Utilizados con criterio, pueden aportar transparencia, permitir la rendición de cuentas, facilitar la comparación entre instituciones y ayudar a identificar áreas de mejora en la investigación y la docencia. El riesgo no reside en su existencia, sino en su absolutización. Cuando los indicadores dejan de ser herramientas orientativas y se convierten en fines en sí mismos, la universidad pierde su capacidad de autorregulación crítica. Por ello, el desafío no es eliminar las métricas, sino impedir que estas reemplacen la vida intelectual que pretenden medir, preservando siempre un espacio donde la cultura, el pensamiento libre y la formación humana no queden subordinados a la lógica exclusiva de la cuantificación.

La cuestión central no consiste en rechazar los mecanismos de evaluación, las publicaciones científicas o los sistemas de acreditación. Todos ellos pueden desempeñar funciones importantes dentro de la vida universitaria. El problema aparece cuando esos instrumentos dejan de servir al conocimiento para convertirse en sus administradores absolutos.

Porque la verdadera misión de la universidad nunca fue producir indicadores. Su razón de ser ha estado vinculada a la formación de conciencia crítica, a la preservación de la memoria histórica, a la defensa de la cultura, al estímulo de la creatividad y a la búsqueda permanente de nuevas formas de comprender la realidad.

Cuando estas funciones son desplazadas por la obsesión por las métricas, la universidad puede conservar sus edificios, sus estructuras administrativas y sus sistemas de evaluación. Pero corre el riesgo de perder aquello que históricamente le dio sentido.

Y una universidad que pierde la capacidad de pensar libremente puede seguir produciendo estadísticas. Lo que difícilmente podrá seguir produciendo es cultura, imaginación y futuro.