Realiza el Inder acciones en saludo al 26 de julio

En Caibarién, se realizado un grupo de acciones tanto de higienización en las instalaciones deportivas, así como otras de recreación y deportivas en saludo a la fecha del 26 de julio donde la Villa Blanca es la sede.

Según dio a conocer Marelys Benítez Rojas, metodóloga de Recreación en la Villa Blanca, reconoció que se han hecho acciones, en el área de boxeo del municipio, así como en el estadio de Reforma y en las diferentes instalaciones deportivas.

Benítez Rojas dio a conocer además, que existe un plan de verano donde la playa tiene prioridad y las comunidades barrios en transformación, se declaran casas centroamericanas y se realizó el Festival Deportivo Escolar.

Imagen: Archivo CMHS.