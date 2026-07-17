viernes, julio 17, 2026
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Actividades de verano desde Cultura

Maria Elena Villegas

Talleres, opciones culturales y recreativas y otras acciones conforman el programa de actividades del sector de cultura en Caibarién como tributo al veintiséis de julio.

                                                                                          Desde el inicio del verano, las instituciones culturales crearon espacios activos para las diferentes edades, y en saludo a la efeméride del mes en curso, intensificaron las opciones en barrios, repartos, y zonas rurales, especialmente dirigidas y preparadas por los promotores culturales.

                                      A pesar de la situación electroenergética, los trabajadores del sector en general han implementado estrategias que permitan la óptima calidad de las actividades, así se desarrolla en saludo al veintiséis den julio, la Casa de Cultura «Manuel Corona» de Caibarién, realiza los talleres de verano en cada una de las manifestaciones artísticas y se incluye la Compañía infantil atendida por el proyecto Guiñol Rimariyama, también, danza, música apoyan la labor destacada este verano de los promotores culturales.

                                                La Casa de la tradiciones, la Biblioteca Municipal, la Librería «Alberto Pis», la Galería de Arte «Leopoldo Romañach», esta última, con el aporte incondicional del Comité Municipal de los Escritores y Artistas (UNEAC de la localidad se suman al programa homenaje con excelentes eventos culturales y recreativos.

Imagen: de la autora.

Maria Elena Villegas

Maria Elena Villegas

Periodista, directora y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

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