Cuba denuncia campaña mediática de EE.UU. para justificar una “aventura militar” contra la isla

El 16 de julio de 2026, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó sobre una nueva campaña mediática en la que “medios de prensa estadounidenses” se han sumado a la ola de amenazas de agresión promovida por el Gobierno de EE.UU. contra la isla.

Rodríguez señaló en la red social X que estas supuestas filtraciones sobre planes de invasión forman parte de una guerra psicológica, cuyo objetivo es medir la opinión pública estadounidense frente a una “aventura militar que provocaría un baño de sangre y carece de justificación creíble”.

El diplomático reiteró que “Cuba no es una amenaza y las agencias de inteligencia estadounidenses lo saben”, cuestionando cómo la isla podría representar un peligro para “la mayor potencia militar y nuclear del mundo”.

Asimismo, denunció la “fabricación de mendaces pretextos contra Cuba”, especialmente desde el sur de la Florida, como un negocio de políticos “desacreditados y corruptos” que lucran con el sufrimiento del pueblo cubano.

Washington mantiene un bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas, reforzado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, con medidas de “asfixia total” que incluyen amenazas de uso de la fuerza, despliegues militares del Comando Sur en el Caribe y restricciones al suministro de petróleo.

La política estadounidense, ha impactado gravemente en la economía cubana, afectando servicios esenciales como combustible, electricidad, salud, educación, transporte, alimentos y turismo.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=cubadebatecu&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=2077763974242677048&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.cubadebate.cu%2Fnoticias%2F2026%2F07%2F17%2Fcuba-denuncia-campana-mediatica-de-ee-uu-para-justificar-una-aventura-militar-contra-la-isla%2F&sessionId=55ef6378f472963f7a0c6dc5312e0f5b9cee32da&siteScreenName=cubadebatecu&theme=light&widgetsVersion=6a3ad42b224df%3A1778106238597&width=550px

(Con Información de RT en Español)