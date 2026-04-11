sábado, abril 11, 2026
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Caibarién

Gervasio, el yerbero de la calle Quinta

Freddy Espinosa

Este hombre,de 87 años de edad, NO conoce el cansancio para trabajar día a día y sentirse importante en la labor que desarrolla. Es el protagonista de cultivar plantas medicinales en el organopónico en calle Quinta y Zayas,en #Caibarién. Es uno de los grandes aportadores para que en el municipio se puedan elaborar medicamentos a base de hierbas medicinales. Lleva en el centro 15 años de forma ininterrumpida, en una labor en la cual no siente cansancio,porque asegura contribuye desde su organopónico a palear la falta de medicamentos en las farmacias de la Villa Blanca.

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook del autor.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

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