Orquesta Sinfónica de Villa Clara: un siglo de permanencia

El próximo mes de julio se cumplirán cien años de fundado lo que fuera el germen de la Orquesta Sinfónica de Las Villas. Con una formidable historia de músicos integrantes, directores que han asumido la batuta y una rica historia de presentaciones, por estos días ensayan su próximo concierto y siempre con particularidades, esta vez tendrá la participación de jóvenes estudiantes del Instituto Superior de Arte.

En el año se su centenario, la Orquesta Sinfónica de Villa Clara se distingue entre todas las del país por su convincente permanencia en el panorama cultural.

«Aún sin un director titular, varios invitados han asumido la dirección de los conciertos», comentó a la radio su administrador, Rafael Pérez León (Pocholo), y entre las últimas presentaciones destacó como muy bellos el de fin de año con Vionaika Martínez; el del Jazz Plaza que acompañó a Yudelkis; los maestros Juanito Águila y Justo Ferrer la dirigieron cuando recientemente compartieron la Orquesta Sinfónica y la Camerata estudiantil “Néstor Palma”.

«Y de veras hay un buen ambiente entre los instrumentistas; aunque integren otras agrupaciones, aquí se funden y todo se engrandece; los conciertos se dan con una calidad extraordinaria», dijo.

El Maestro italiano Emanuel Pasqualín asume con frecuencia la dirección de la Orquesta. Foto de la autora

El maestro italiano Emanuel Pasqualín es el invitado a dirigir el próximo concierto de primavera.

«La Orquesta está trabajando bien y puede mantener su ritmo para hacer obras más complicadas, importantes. Y estamos haciendo lo mejor; cuando estoy en Italia trato de buscar accesorios necesarios y lo que pueda servir a la Orquesta. Me sorprende que en momentos de fuerte crisis la Sinfónica de Santa Clara trabaje con regularidad, y con excelente propuesta musical», precisó en exclusiva a la radio.

Un seductor programa ensaya la Orquesta Sinfónica de Villa Clara para este abril, con la energía en su interpretación; la vitalidad como agrupación que ofrece la mejor música nacional y universal.