Por la limpieza e higiene

Importantes labores de desobstrucción desarrollan los trabajadores de la agricultura urbana en la avenida 15, esquina calle 6. Lugar este que producto a la tupición que se produce en esta esquina provocada por vecinos y no vecinos del área que tiran de manera indiscriminada la basura en esa zona, ha provocado seria obstrucción del desagüe pluvial de las aguas que bajan por toda la avenida 15 hacia el mar.

Estos trabajadores están desarrollando una fuerte labor de higienización y además de limpieza en esa zona para garantizar que esta situación que se presenta no suceda y continúe provocando males mayores en cuanto a la calle 6 que se está hundiendo por varios lugares producto a esta propia tupición que provoca el debilitamiento de la capa del pavimento de esa zona. Se le pide a la población eliminar de manera radical el microvertedero que se fomenta en esta esquina ya que hay un grupo de acciones importante que estos trabajadores van a ejecutar en áreas de garantizar mejorar la imagen de esa área y además facilitar la evacuación de las aguas pluviales.

La lucha por la limpieza



A veces nos preguntamos si es tan difícil mantener la ciudad limpia. Eso es de comunales, dirán muchos.

Cierto en parte y digo en parte porque ellos recogen pero nosotros tenemos que ordenarnos y digo ordenarnos porque no es fácil que limpien y en menos de un minuto volvamos a ensuciar .

¿Será acaso tan difícil mantener el orden en este sentido?

Caibarién, y no hablo de añoranzas, siempre fue un pueblo limpio. Sus calles anchas y bien trazadas daban un ambiente de tranquilidad y alegría. Pero de un tiempo a la fecha nos hemos adaptado a vivir en la cochambre y a mi al menos me duele y no me gusta.

Las carencias que todos tenemos no son directamente proporcional a la suciedad e indisciplinas .Yo no entiendo que los trabajadores que recogen la basura como modo fácil boten en la esquina sus carritos, que los vecinos de otras cuadras vengan y boten también,que los recogedores de materias primas buscando aluminio rompan jabas,boten sacos y desorganicen todo el mal llamado micro vertedero y que la entidad de Comunales no pueda montar una estrategia para la recogida de desechos sólidos ,cuando en su función está y es su obligación informar a la población para que esta saque la basura a las calles y sea recogida.

¿Es tan difícil lograrlo o se tiene que pasar un diplomado para establecerla?

Hagamos un final mejorado de esta película de terror que todos criticamos y nadie le pone coto.

Las empresas en los lugares deberían tomar ejemplo de lo que hoy hace la agricultura urbana ,mejorar el entorno y pensarq ue hacer en ese espacio para eliminar de una vez y por todas esto que afecta tanto la higiene de la ciudad.

Los inspectores apliquen lo establecido para que se detenga la violación y los residentes en la Villa Blanca ,trabajemos por garantizar que en el lugar que resides la basura no sea protagonista de la historia sin fin que hoy todos criticamos Pero que no ayudamos a frenar.

Imágenes: de la autora.